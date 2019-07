Potrivit unor apropiati, Ali Babacan si fostul presedinte turc Abdullah Gul intentioneaza sa lanseze in acest an un nou partid, ceea ce ar putea eroda si mai mult sprijinul fata de Erdogan dupa infrangerea rasunatoare suferita de AKP in alegerile pentru primaria Istanbulului luna trecuta.



'In conditiile actuale, Turcia are nevoie de o viziune complet noua pentru viitorul sau. Exista o nevoie de analize corecte in toate domeniile, de dezvoltarea de noi strategii, planuri si programe pentru tara noastra', a subliniat Babacan intr-un comunicat.



'A devenit inevitabil sa incepem…