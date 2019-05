Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Brady, presedintele grupului parlamentar ''1922 Committee'', care poate ''face sau desface'' lideri de partid, a declarat la Radio BBC ca dna May a fost solicitata sa ofere ''clarificari'' la reuniunea de miercuri, saptamana viitoare, dupa ce ea nu a reusit sa obtina votul parlamentului asupra acordului…

- Premierul britanic Theresa May a semnalat miercuri ca ar fi dispusa sa accepte o oferta UE privind amânarea Brexit pe termen lung, atât timp cât Marea Britanie va putea parasi Blocul comunitar în momentul ratificarii acordului de Brexit, informeaza Mediafax citând cotidianul…

- CHISINAU, 2 apr - Sputnik. Vladimir Zelenski se menține pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, dupa procesarea a 95 la suta din procesele verbale. Favoritul cursei pentru funcția de președinte al Ucrainei acumuleaza 30,24 la suta din voturi, în timp ce actualul…

- Parlamentarii britanici au votat luni impotriva celor patru optiuni alternative la acordul privind Brexitul negociat de premierul Theresa May, intr-o noua runda de voturi orientative, informeaza agentiile de presa internationale. După ce au respins de trei ori acordul negociat de premier cu Bruxelles-ul,…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Peste 100.000 de persoane au aderat la proaspata formațiune politica din Marea Britanie, Partidul Brexitului, susținut de Nigel Farage, cofondatorul Partidului pentru independența Regatului Unit (Ukip), a anunțat luni presa britanica. La aceasta cifra s-a ajuns in mai puțin de doua saptamani de la inregistrarea…