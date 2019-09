Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte salvadorian Antonio Saca a fost condamnat joi la doi ani de inchisoare pentru dare de mita, a anuntat biroul procurorului general, citat vineri de DPA. Saca, in varsta de 54 de ani, a fost gasit vinovat ca a incercat sa mituiasca un angajat al instantei cu 10.000 de dolari…

- Un militant al opozitiei ruse a fost condamnat joi la patru ani de inchisoare pentru participare "in mod repetat" la manifestatii neautorizate, multe dintre ele legate de miscarea de protest inaintea alegerilor locale de la Moscova, potrivit Agerpres. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Konstantin…

- Un barbat din Budacu de Jos, cu mai multe condamnari la activ pentru furt calificat, a fost trimis in judecata dupa ce a amenințat doi magistrați bistrițeni. Barbatul ispașește acum o pedeapsa de 4 ani de inchisoare dupa ce, in 2017, a comis trei furturi pe raza municipiului Bistrița. In martie 2018,…

- Un an din condamnarea de trei ani a fost suspendat. Potrivit postului de radio Franceinfo, Dieudonne, cunoscut in lumea artistica sub prenumele sau, nu a comentat acuzatiile in timpul procesului, afirmand doar ca nu e vinovat. Instanta a constatat ca, printre alte infractiuni, comicul…

- Polițiștii din Blaj l-au identificat și reținut pe un barbat din Cluj-Napoca, urmarit la nivel național, petru ca se sustragea executarii unei pedepse private ... The post Barbat condamnat la inchisoare, depistat și dus la penitenciar de polițiștii din Blaj appeared first on Ziarul Unirea .

- Lovitura colosala data de justiție - Curtea de Apel Galati a emis, in urma cu putin timp, sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese.Citește…