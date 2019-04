Presedintele algerian interimar Abdelkader Bensalah s-a angajat marti sa organizeze in 90 de zile "un scrutin prezidential transparent si legal", dupa numirea sa in acest post in ciuda opozitiei strazii, relateaza AFP si Reuters.



"Cetatenii, clasa politica si institutiile statului" sunt chemati sa se implice pentru indeplinirea "tuturor conditiilor unui scrutin prezidential transparent si legal", a spus Abdelkader Bensalah, numit de parlament in functie la o saptamana dupa demisia lui Abdelaziz Bouteflika sub presiunea populara.



Acest scrutin, ai carui 'garanti'…