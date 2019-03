Stiri pe aceeasi tema

- Politia a actionat cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, alungand si lovind protestatarii, dupa ce o multime de tineri au aruncat cu pietre in fortele de ordine, potrivit unui corespondent Reuters. Demonstratiile vin la cateva zile dupa ce armata i-a cerut demisia sefului statului pentru…

- Aproximativ un milion de algerieni au ieșit în strada, vineri, în capitala Alger, pentru a cere demisia președintelui Abdelaziz Bouteflika, conform datelor furnizate de forțele de ordine de la fața locului, aceasta fiind cea mai mare manifestație de la declanșarea protestelor în aceasta…

- Mii de protestatari s-au strans vineri in centrul Algerului sporind presiunea asupra presedintelui Abdelaziz Bouteflika pentru a demisiona, la cateva zile dupa ce puternica armata a tarii a cerut inlaturarea lui de la putere, relateaza agentia Reuters. Seful Statului major al armatei algeriene, general-locotenent…

- Slabit din 2013 de sechelele unui accident vascular cerebral, presedintele Abdelaziz Bouteflika, 82 de ani, se confrunta de peste o luna cu o miscare de contestare fara precedent dupa instalarea sa la putere, in 1999.Articolul 102 din Constitutie prevede, de asemenea, procedura de urmat…

- Mii de algerieni au luat parte la noi proteste in capitala si alte orase marti, cerandu-i presedintelui Abdelaziz Bouteflika sa isi dea demisia si respingand oferta sa de a nu-si duce la capat noul mandat daca va castiga alegerile din aprilie, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și:…

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika s-a angajat ca, daca va fi reales la scrutinul din aprilie, nu isi va duce la capat mandatul si se va retrage dupa alegeri prezidentiale anticipate, pe care le-ar organiza in cel mult un an si a caror data ar urma sa fie fixata printr-o "conferinta nationala",…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse Nikolai Patrusev a acuzat marti Statele Unite ca desfasoara militari in Puerto Rico si Columbia in vederea unei interventii militare in Venezuela in scopul inlaturarii de la putere a lui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Presedintele Siriei, Bashar al-Assad, a facut luni o vizita la Teheran, unde s-a intalnit cu conducatorul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, informeaza Reuters. A fost prima intalnire a celor doi de la inceputul razboiului din Siria, remarca agentia, potrivit agerpres.ro.Citește…