Algeria: Manifestanţi reţinuţi pentru scurt timp în centrul capitalei Mai multi manifestanti reuniti in centrul Algerului, loc simbolic al protestelor care zguduie de aproape doua luni Algeria, au fost retinuti duminica, fiind eliberati la scurta vreme, potrivit unei corespondente a agentiei France Presse aflate la fata locului.



Cu o zi inainte, vreo zece militanti ai unei miscari de tineret si unui partid de stanga au fost arestati in timp ce manifestau, apoi eliberati in cursul noptii de sambata spre duminica.



Daca protestele se transforma mai ales in defilari uriase vinerea, zi de odihna saptamanala in Algeria, manifestatiile de mai mica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

