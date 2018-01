Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi saudiți care s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea plații facturilor la utilitati de catre stat, noteaza Reuters. Arabia Saudita, cel mai mare exportator de petrol, a introdus o serie de reforme…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor utilitare, informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitatile care afecteaza aproape toate computerele din ziua de azi, noteaza agentia Reuters, care a sintetizat principalele informatii pe care utilizatorii de dispozitive trebuie sa le cunoasca.

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Autoritatile de la Cairo vor prelungi starea de urgenta din Egipt pentru inca trei luni cu scopul de a combate mijloacele de finantare a terorismului si a pericolelor reprezentate de acesta, a relatat, marti, agentia de presa Mena, citata de site-ul Reuters. Egiptul a instituit starea de urgenta in…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere informati cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Parlamentul israelian a ratificat joi o lege care interzice politiei sa ofere detalii publice legate de anchetele lor, opozitia acuzand o tentativa de a ascunde informatii legate de dosarele de coruptie care il vizeaza pe premierul Benjamin Netanyahu, scrie Reuters.

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Autoritatile din Serbia au dispus extradarea in Turcia, ignorand recomandarile Comitetului ONU contra Torturii, a activistului politic kurd Cevdet Ayaz, care solicita azil, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu, relateaza Reuters. Bateriile…

- Autoritatile aeronautice din Europa au indemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, in perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Bateriile litiu-ion, folosite…

- Autoritatile din Balesti au pregatit daruri de Craciun pentru copiii din comuna. Pachete cu dulciuri vor primi si persoanele cu dizabilitati si asistatii social. Primarul din Balesti, Madalin Ungureanu, a declarat ca in total au fost achizitionate peste 800 de pachete cu daruri de Craciun. Toti elevii…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- Oficiul federal pentru Protectia Constitutiei si combaterea terorismului (BVT), agentia de informatii interne din Austria, a anuntat ca nu exista semne privind un posibil atac deliberat in cazul exploziei de la terminalul de gaze naturale din Baumgarten, de langa Viena, potrivit site-ului Reuters.…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Gigantul american Apple, care sta pe un munte de cash de peste 250 miliarde de dolari, se afla in discutii pentru achizitia companiei britanice Shazam Entertainment care a dezvoltat o aplicatie mobila de recunoastere a melodiilor pe baza inregistrarii cu telefonul mobil a unei sectiuni din cantec,…

- Eurodeputatul Bela Kovacs, membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, a fost pus sub acuzaret de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri autoritațile maghiare, scrie Reuters. Dosarul a fost deschis in 2014, cand autoritatile maghiare au si depus o…

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai mari rețele de socializare…

- Autoritatile macedonene au retinut marti un fost ministru de interne si mai multi parlamentari si activisti politici pe baza unor acuzatii legate de violentele din fata parlamentului in aprilie care au impins tara intr-o criza politica, relateaza Reuters. Impreuna cu Mitko Cavkov, fost ministru de…

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Autoritatile din Indonezia au anuntat luni instaurarea nivelului maxim de alerta pe insula turistica Bali, in conditiile in care eruptia vulcanului Agung este iminenta, iar locuitorii aflati pe o raza de 8-10 kilometri in jurul vulcanului vor fi evacuati, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Importurile de gaze naturale ale Ucrainei in primele zece luni ale acestui an au crescut cu 51% comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 11,8 miliarde metri cubi, a anuntat vineri compania energetica de stat Naftogaz, transmite Reuters.

- Autoritațile turce au emis mandate de arestare pe numele a 99 de persoane, dintre care a arestat deja 78, pentru presupusa implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza joi Reuters. Suspecții, printre care medici și avocați, ar fi utilizatori ai…

- Politia din Germania a anuntat, marti, ca a retinut sase cetateni sirieni care planificau sa comita atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei in numele retelei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Suspectii au varste cuprinse intre 20 si 28 de ani. Acestia…

- Grecia se asteapta sa inregistreze un surplus bugetar peste asteptari in 2018, acesta urmand sa fie al treilea an consecutiv de depasire a tintei de surplus bugetar, o evolutie care ar putea ajuta la relaxarea masurilor de austeritate impuse populatiei, a declarat luni, pentru Reuters, un oficial guvernamental.…

- Un submarin militar argentinian, la bodul caruia se aflau 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri. Autoritatile au declasat o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de…

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Cel putin 210 oameni au fost ucisi in urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 grade care s-a produs la granita dintre Iran si Irak, iar alte peste 1.700 de persoane au fost ranite, in timp ce echipele de salvare continua sa caute victimele sub daramaturi, potrivit autoritatilor din cele doua tari, scrie…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare…

- O femeie s-a inecat și cel puțin șase persoane au fost date disparute, in timp ce alte cateva zeci de imigranți au fost salvați in trei incidente separate produse vineri dimineața in Marea Egee, a anunțat paza de coasta din Grecia, transmite Reuters. Autoritațile grecești au…

- Buzoienii depun reclamatii peste reclamatii la OPC, iar cele mai multe vizeaza firmele de telefonie mobila. Cei mai multi acuza relatia contractuala cu operatorul de telefonie mobila. Autoritatile spun insa ca multe dintre reclamatii sunt neintemeiate si ca multe dintre asa-zisele abuzuri sunt prevederi…

- Suspectul islamist a fost arestat miercuri, in fata Parlamentului tunisian, unde atacase si ranise doi politisti, cu un cutit, a informat Ministerul de Interne din Tunisia. Agresorul era cunoscut de catre autoritatile tunisiene. El le spusese acestora ca politistii sunt niste "tirani".…

- Autoritatile ruse au eliberat din detentie doi lideri ai comunitatii tatarilor din Crimeea care se opun anexarii regiunii ucrainene de catre Rusia, anunta avocatul acestora, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile autoproclamate din estul Libiei vor pune in circulatie pentru prima oara propriile monede, pe fondul lipsei de bani, a anuntat vineri un oficial al bancii centrale locale, o masura care arata un alt semn de dezbinare in tara ce are doua guverne rivale in est si vest, relateaza Reuters.Noile…

- Compania petroliera rusa Rosneft și autoritațile din Kurdistanul irakian au semnat un acord privind operarea unei conducte pentru exporturile de țiței din regiunea autonoma kurda, informeaza Reuters. Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, a anunțat vineri ca va deține…

- Autoritațile de la Damasc au cerut sambata ca trupele turcești care au intrat in nord-vestul Siriei sa plece imediat, considerand prezența lor drept ''o agresiune flagranta'', relateaza agenția Reuters. Ministerul sirian de Externe a afirmat, într-un comunicat difuzat de media de stat,…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a evidentiat joi cinci asa-numite 'orase si districte sanctuar' avand politici ce pot incalca o lege federala conform careia ele sunt obligate sa comunice cu autoritatile federale din domeniul imigratiei in legatura cu situatia cetateniei unei persoane,…

- Un avion Eurofighter s-a prabușit, joi, în Spania, în apropierea unei baze militare din sud-estul țarii, scrie Reuters. Autoritațile nu au anunțat daca sunt victime. Avionul s-a prabușit în apropierea bazei Albacete.

- UPDATE 14.30: Pilotul care se afla în avion a murit, a anunțat liderul Castiliei, Emiliano Garcia Page, citat de televiziunea TVE. Un avion Eurofighter s-a prabușit, joi, în Spania, în apropierea unei baze militare din sud-estul țarii, scrie Reuters. Autoritațile nu…

- Autoritatile din Paris, cel mai vizitat oras din lume, intentioneaza sa interzica circulatia tuturor vehiculelor echipate cu motoare pe benzina si motorina incepand din 2030, a anuntat joi Primaria din Paris, transmite Reuters.