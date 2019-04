Stiri pe aceeasi tema

- Algeria va organiza alegeri prezidentiale pe 4 iulie, a anuntat miercuri seara Presedintia de la Alger, dupa saptamani de proteste care au condus la demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika, relateaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax.Marti, presedintele interimar, Abdelkader…

- Șeful forțelor militare din Algeria a declarat marți ca armata va face mai mult pentru a asigura pacea pentru poporul algerian, a informat agenția de presa APS, intrucat țara din nordul Africii pornește pe drumul unei perioade de tranziție politica, relateaza Reuters potrivit mediafax. Parlamentul…

- Un numar de 11 persoane au fost retinute la Frankfurt si sunt anchetate sub suspiciunea de planificare a unui atentat 'terorist islamist', cu folosirea unei masini cu care sa patrunda in multime si a unor arme de foc, in scopul de a omori cat mai multe persoane, relateaza Reuters si AFP, informeaza…

- Fostul presedinte brazilian Michel Temer a fost arestat joi, la Sao Paolo, in cadrul amplei anchete anticoruptie cunoscute ca 'Lava Jato' ('Car Wash', 'Spalatorie auto'), potrivit unor surse media citate de Reuters si AFP. Michel Temer a fost presedinte al Braziliei intre 2016…

- Zeci de mii de persoane au participat vineri in Algeria la noi proteste impotriva unei noi candidaturi a presedintelui Abdelaziz Bouteflika, aflat in prezent intr-un spital din Geneva, unde in aceeasi zi un opozant algerian a fost arestat dupa ce a patruns neautorizat in cladire, relateaza agentiile…

- Mii de algerieni au protestat vineri impotriva unei noi candidaturi a presedintelui Abdelaziz Bouteflika. Politia a intervenit cu gaze lacrimogene in centrul capitalei, relateaza Reuters. La Alger s-a scandat "Adio, Bouteflika!" impotriva sefului statului, care la 81 de ani vrea sa obtina…

- Turcia pregateste lansarea unei anchete internationale cu privire la asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi si va lua noi masuri in acest sens zilele urmatoare, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de media publice turce, transmite marti agentia Reuters. Seful…

- Turcia pregateste lansarea unei anchete internationale cu privire la asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi si va lua noi masuri in acest sens zilele urmatoare, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de media publice turce, transmite marti agentia Reuters. Seful…