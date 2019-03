Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, nordul SUA, ranind mai multe persoane, intre care patru politisti, atacatorul fiind arestat, au anuntat presa si autoritatile locale, relateaza AFP preluata de Agerpres. Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul,…

- Cel putin patru politisti au fost ucisi si 11 au fost raniti in urma exploziei a doua bombe de pe marginea drumului care au vizat convoaie de politie in atacuri separate din nordul Irakului duminica, au...

- O bomba amplasata intr-o masina a explodat marti la o Academie de politie din Bogota, capitala Columbiei. Cel putin 21 persoane au fost ucise si 68 sunt ranite, potrivit ultimului bilant disponibil. Este cel mai sangeros din acest stat din America de Sud de la incheierea pacii intre guvern si grupul…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ aflat sub influenta alcoolului a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in capitala Germaniei, Berlin, au anuntat autoritatile regionale, citate de agentia DPA si de site-urile de stiri T-Online.de si Web.de, transmite…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite marti, dupa ce un autobuz deturnat de catre un barbat a lovit pietoni, in estul Chinei, potrivit unui bilant prezentat de presa oficiala, relateaza AFP, potrivit Digi 24.Un suspect inarmat cu un cutit a fost retinut de politie, a precizat postul…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.Vasip Sahin a afirmat ca trenul de mare viteza care circula spre provincia Konya (centru)…

- Doi agenti de politie au fost raniti intr-un accident care a avut loc duminica pe DN 1, la iesirea din Porumbacu de Jos spre Brasov, in urma unei coliziuni dintre doua autoturisme, la fata locului intervenind echipaje ale SMURD si Serviciului Judetean de Ambulanta.Citește și: Ecaterina Andronescu,…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…