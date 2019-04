Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal Ludovic Orban s-a intalnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a discutat despre referendumul pe justitie care se va organiza in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse, presedintele va chema, in perioada urmatoare, partidele…

- Seful statului, Igor Dodon, va invita, maine, partidele politice la dialog. Presedintele tarii va avea intrevederi cu liderii fractiunilor parlamentare separat. Discutiile cu fiecare fractiune vor avea loc la Resedinta.

- Seful statului francez, Emmanuel Macron, a salutat marti decizia presedintelui algerian Abdelaziz Bouteflika de a nu mai candida pentru un al cincilea mandat si a facut apel la ''o tranzitie intr-un termen rezonabil'', relateaza AFP. ''Salut decizia presedintelui…

- Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare în forma primita pentru reexaminare.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 și ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare, deoarece bugetul a fost construit foarte bine și foarte riguros”Klaus Iohannis…

- Lia Olguta Vasilescu, refuzata de Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii, a anuntat ca il va da in judecata pe seful statului. Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu considera ca seful statului nu are dreptate si il ameninta ca ii va face plangere penala pentru abuz in serviciu.…

- Social-democratii l-au ironizat, sambata, pe Facebook, pe Klaus Iohannis, spunand ca e week-end si este zapada pe partiile de schi, ceea ce inseamna ca presedintele nu va avea declaratii pe tema bugetului propus de Guvern pentru acest an. Iar presedintele nu i-a “dezamagit”, seful statului aflandu-se…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente. * Seful statului a sesizat CCR cu privire la aceasta lege, motivand ca, "prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul…