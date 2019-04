Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul algerian se va reuni marti la orele 08.00 GMT pentru a desemna presedintele interimar, a anuntat sambata seara Consiliul Natiunii, camera superioara a Parlamentului, Constitutia prevazand ca aceasta responsabilitate revine presedintelui Consiliul Natiunii, Abdelkader Bensalah, relateaza…

- Parlamentul Algeriei se va intruni marți intr-o ședința pentru desemnarea unui președinte interimar, la o saptamana dupa ce fostul șef de stat, Abdelaziz Bouteflika, a fost nevoit sa demisioneze, ca urmare a unor proteste de amploare, informeaza Al Jazeera, potrivit Mediafax.„A fost decisa…

- Parlamentul algerian se va reuni marti la orele 08.00 GMT pentru a desemna presedintele interimar, a anuntat sambata seara Consiliul Natiunii, camera superioara a Parlamentului, Constitutia prevazand ca aceasta responsabilitate revine presedintelui Consiliul Natiunii, Abdelkader Bensalah. Aceasta…

- Contestat in strada de mai multe saptamani, Abdelaziz Bouteflika a demisionat, marți, din functia de presedinte al Algeriei, renuntand la puterea pe care a detinut-o timp de doua decenii in statul din nordul Africii. Octogenarul a anunțat ca se retrage ...

- Generalul Gaid Salah, care este totodata adjunct al ministrului Apararii si este considerat unul dintre personajele cele mai puternice ale puterii algeriene, a facut acest anunt-surpriza la mai bine de o luna de la inceputul unei contestari populare fara precedent.Pentru a scoate aceasta…

- Peste 100 de persoane au fost ranite in confruntari in capitala Algeriei in cursul protestelor impotriva deciziei presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat la alegerile prezidentiale programate pentru 18 aprilie, au indicat sambata surse medicale, citate de agentia…

- Abdelaziz Bouteflika, președintele Algeriei (foto: AFP PHOTO / RYAD KRAMDI) Abdelaziz Bouteflika este al cincilea presedinte al Algeriei, are 82 de ani, iar in 2013, inainte de victoria in alegerile din 2014, a suferit un atac vascular cerebral. De atunci, merge intr-un carucior, nimeni nu l-a mai vazut…

- Algeria va organiza alegeri prezidentiale la data de 18 aprilie, a anuntat vineri presedintia de la Alger, citata de agentia oficiala Algerie Presse Services (APS), transmit AFP si Reuters. Cel de-al patrulea mandat al presedintelui actual, Abdelaziz Bouteflika, expira la 28 aprilie. Bouteflika, in…