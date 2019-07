Stiri pe aceeasi tema

- John Obi Mikel, capitanul selectionatei de fotbal a Nigeriei, clasata pe locul 3 la Cupa Africii pe Natiuni 2019, a anuntat ca pune punct carierei sale internationale, joi, la o zi dupa meciul pentru locul 3 castigat la Cairo de "Super Vulturi" in fata Tunisiei (1-0). "La varsta de 32 de ani, a venit…

- Nationala de fotbal a Nigeriei s-a consolat cu medaliile de bronz la Cupa Africii pe Natiuni 2019, dupa ce a invins echipa Tunisiei cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, la Cairo, in finala mica a competitiei. Golul ''super-vulturilor'' a fost marcat de Odion Ighalo (3), intr-un meci fara…

- Echipa Nigeriei a invins, miercuri, la Cairo, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Tunisiei, in finala mica a Cupei Africii pe Natiuni potrivit news.roGolul a fost marcat de Odion Ighalo, in minutul 3. Competitia se va incheia, vineri, la Cairo, cu finala dintre Senegal si Algeria.…

- Reprezentativa Senegalului s-a calificat, duminica, in finala Cupei Africii pe Natiuni, invingand in semifinale, cu scorul de 1-0, dupa prelungiri, selectionata Tunisiei.La meciul disputat la Cairo, golul a fost marcat de tunisianul Dylan Bronn, in minutul 100, in propria poarta. Cele…

- Reprezentativa Nigeriei a invins, miercuri, la Cairo, cu scorul de 2-1 (1-0), nationala Africii de Sud, in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni. In semifinale, Nigeria va evolua cu invingatoarea din partida Coasta de Fildes - Algeria.

- Selectionatele de fotbal ale Senegalului si Algeriei au obtinut victorii in primele lor meciuri de la Cupa Africii pe Natiuni 2019, duminica, la Cairo, in Grupa C a competitiei gazduite de Egipt.

- Selectionata Madagascarului a cucerit primul sau punct la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a remizat cu Guineea, 2-2, sambata, la Alexandria, in Grupa B a editiei din acesta an a competitiei, gazduita de Egipt, scrie agerpres.ro.

- Nationala de fotbal a Ugandei a obtinut prima sa victorie la Cupa Africii pe Natiuni dupa o pauza de 41 de ani, 2-0 cu RD Congo, sambata, la Cairo, in Grupa A a editiei din acest an, gazduita de Egipt. Ultimul succes al ugandezilor data de la editia din 1978, 2-1 in semifinala cu Nigeria.…