Algeria: 195 de persoane reținute în timpul protestelor Forțele algeriene de securitate au reținut 195 de persoane în timpul protestelor de masa de vineri, a declarat televiziunea de stat, citând infracțiuni precum jefuirea ca temei pentru arestari, informeaza Reuters.



Protestatari au umplut vineri centrul capitalei Alger pentru a contesta regimul președintelui Abdelaziz Bouteflika care este la putere de 20 de ani.

Algerienii, disperați din cauza lipsei locurilor de munca, a corupție și din cauza unei elite în vârsta, vazute ca fiind deconectate total de tineret, au ieșit pe strazi din 22 februarie pentru a protesta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

