- Stelian Ion este noul lider al grupului USR din Camera Deputaților, se arata intr-o postare publicata pe pagina de Facebook a USR Constanța: „Stelian Ion este noul lider al grupului USR din Camera Deputaților. In mai puțin de trei ani de cand este parlamentar, Stelian Ion a avut peste o suta de luari…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus in instanța o cerere de intervenție, in calitate de intervenient principal, in contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii...

- Deputatul USR Timiș, Catalin Drula i-a trimis o solicitare președintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, prin care ii cere informații despre implementarea in Romania a sistemului de localizare al Google pentru telefoane android. Deputatul USR precizeaza ca este o metoda eficienta de localizare a apelurilor…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a fost numit membru al Curții de Conturi Europene pentru un mandat care va începe la 1 iulie 2019 și se va încheia la 30 iunie 2025, anunța instituția europeana. Acesta îl va înlocui pe domnul George Pufan, membrul român al carui mandat expira.…

- Europarlamentarul german Manfred Weber, unul dintre candidatii importanti la functia de presedinte al Comisiei Europene, a fost reales miercuri lider al grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE),...

- Pensionarul Petre Cioaba, care i-a luat locul de deputat al lui Liviu Dragnea, a depus juramantul in plenul Camerei Deputatilor. Vizibil emotionat, Petre Cioaba a depus juramantul de credinta, dupa ce Liviu...

- Inca nu s-au liniștit apele in partide, dupa aflarea rezultatelor de la alegerile europarlamentare. Dupa ce deputatul Mihai Mohaci a anunțat oficial ca a revenit la Partidul Pro Romania, iata ca și deputatul fagarașean Mihai Popa a luat aceeași decizie. Mohaci și Popa au mai avut o tentativa de a ingroșa…