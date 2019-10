Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, intr-o intalnire de Comitet a liderilor social-democrați, luni, la sediul partidului din Kiseleff, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Un Congres al partidului va avea loc in…

- Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj."Un subiect abordat in cadrul CExN a fost cel referitor la Consiliul National, unde am nominalizat presedinte interimar pe senatorul Ionut Vulpescu. Un alt subiect abordat…

- Liderul organizatiei Partidului National Democrat Sibiu, alaturi de toti membrii, inclusiv cei de la tineret, s-au inscris zilele acestea in organizatia ALDE Sibiu. ”Noi am spus mereu ca suntem o organizatie puternica si semnalul nostru de deschidere spre cei interesati sa faca o politica…

- Radu Moisin, acum în vârsta de 36 de ani, se casatorește cu Oana Rozor, o femeie cu 10 ani mai tânara decât el, fiica Mihaelei Rozor, șefa PPU Cluj. Radu Moisin a fost desemnat primar interimar la vârsta de 28 de ani, dupa ce primarul Sorin Apostu a fost arestat…

- Liderul PSD Viorica Dancila a amenințat membrii din partid cu excluderea daca mai genereaza scandaluri in spațiul public, discuțiile pe temele unde nu exista consens urmand sa fie purtate doar in Comitetul Executiv al formațiunii politice, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Liderul…