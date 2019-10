Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Timis Alfred Simonis, care este si liderul deputatilor social-democrati din Parlament, este noul lider al Tineretului Social Democrat (TSD). Simonis il inlocuieste, astfel, ca interimar, pe Gabriel Petrea, care a fost exclus din PSD dupa ce a votat motiunea.

- Majoritatea senatorilor social-democrați nu vor sa susțina un nou Guvern la votul din Parlament, insa o decizie finala in acest sens inca nu a fost luata in grupul senatorial, parerile fiind imparțite, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba in cazul…

- "#112vreausatraiesc. Nu exclud buna credinta a Ministrului Justitiei in realizarea noii legislatii penale dar sunt total IMPOTRIVA stabilirii competentei DIICOT acum pe situatia de la Caracal. CAUTATI-O PE ALEXANDRA, nu potriviti legea cu scenariul potrivit! Mai exact: "Toate cazurile aflate acum…

- "O c***a nu numai politica, de teapa lui Traian Basescu, pe numele de turnator Petrov, nu putea cere altceva decat legalizarea prostituției. Nu ca nu ar fi obișnuit cu prostituția, nu numai politica. Auzi, Petrov, cei doi din partid care ți-au livrat-o pe Oana se pot numi pești? E tot trafic de carne…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a publicat pe pagina de Facebook un document din care reiese faptul ca tatal acesteia a sesizat disparitia minorei, insa IPJ Olt a raportat la MAI drept o plecare voluntara. "Dovada complicittii conducerii IPJ OLT in situatia rapirii si posibilei omorari…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, spune ca partidul sau va depune în toamna un proiect de lege prin care toți cei care violeaza sau ucid minori sa fie condamnați la închisoare pe viața.Ce scrie Tomac pe Facebook:”Crima de la Caracal scoate în evidența o problema…