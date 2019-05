Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, sustinut de PSD-ALDE, a fost ales presedinte al Camerei Deputatilor. Raluca Turcan, desi a fost sustinuta de PNL-USR si PMP, a pierdut. Opozitia unita are mai putine voturi decat coalitia de guvernare. Turcan nu ar fi invins PSD nici macar cu sprijinul UDMR. „Nu ati inteles nimic din…

- ”Nu ma voi adresa unei majoritati parlamentare care nu a inteles nimic, nu a inteles nimic din votul pe care l-au dat romanii in data de 26 mai, romanii care isi au cerut tara inapoi, romanii care au condamnat inselatoria uriasa de incredere pe care un grup care a confiscat puterea si in PSD si in alte…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca sansele de a obtine presedintia Camerei Deputatilor sunt mici, dar era un gest de responsabilitate si ”de maturitate” din partea partidelor de opozitie sa faca aceasta propunere dupa votul de

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca sansele de a obtine presedintia Camerei Deputatilor sunt mici, dar era un gest de responsabilitate si ”de maturitate” din partea partidelor de opozitie sa faca aceasta propunere dupa votul de duminica.

- "Nu mai putem accepta sa fim mintiti de la acest microfon. Nu a incercat nimeni sa opreasca niciun candidat. Nu putem sa mai acceptam sa fim jigniti, mintiti, sa mintiti oamenii la televizor. Nu pot sa mai accept lectii de moralitate si de ce au dorit romanii. Nu pot sa cred ca romanii si-au dorit ca…

- Liderul deputaților PSD, Alfred - Robert Simonis, a criticat discursul Ralucai Turcan din ședința de plen. ”Nu pot sa mai accept lecții de moralitate. (...) Nu pot sa cred ca romanii și-au dorit ca Raluca Turcan și-au dorit sa fie șefa Camerei Deputaților”, a mai spus el, conform Mediafax.Citește…

- Marți, Comisia Juridica a adoptat doua proiecte de hotarare privind vacantarea funcției de deputat și președinte al Camerei Deputaților a lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la inchisoare. Deputații urmeaza sa ia act de aceste hotarari in plen, iar partidele vor veni cu propuneri…

- Deputatul PNL Florin Roman l-a intrebat marți, in comisia juridica a Camerei Deputaților, pe candidatul propus de PSD-ALDE la CCR, Gheorghe Stan, daca știe cate articole are Constituția Romaniei. Gheorghe Stan a ras și nu a raspuns. Liderul comisiei juridice a Camerei, Nicușor Halici (PSD), a intervenit:…