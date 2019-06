Alexis Tsipras: "Dacă va fi nevoie, îl voi suna pe Erdoğan" Vorbind presei inaintea alegerilor generale anticipate din Grecia, ce vor avea loc la 7 iulie, Tsipras a spus: "Nu exista o situatie incat sa spunem ca urmeaza o confruntare. Ceea ce se intampla in Mediterana de Est sunt scenarii pe care le cunosteam dinainte. Daca va fi necesar si va fi benefic din punct de vedere strategic, il voi cauta pe Erdogan. Cu siguranta il voi suna", potrivit Hurriyet, citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

