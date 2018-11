Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Buffon (40 de ani) si-a spus parerea despre cei mai buni portari ai momentului si i-a mentionat pe preferatii sai. Manuel Neuer, de la Bayern Munchen, este primul in top, urmat de David de Gea, de Manchester United, si Jan Oblak, de la Atletico Madrid.

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca PSD nu-și onoreaza sub nicio forma promisiunile din 2016 și defileaza cu pași grabiți spre bancile opoziției, in legislatura 2020-2024. El arata ca PSD scade in sondaje pentru ca una vorbesc liderii la televizor, alta simt oamenii in buzunare. Citește…

- Jose Mourinho nu renunța, deși este intr-o situație delicata la Manchester United. Portughezul merge joi in Serbia, la partida pe care naționala acestei țari o disputa cu Muntenegru in Liga Națiunilor. Motivul vizitei este legat de interesul pe care porughezul și l-a manifestat pentru Nikola Milenkovici…

- Banii nu pot cumpara chiar toata fericirea, iar de acest lucru s-a convins Alexis Sanchez. Starul lui Manchester United a fost nevoit sa puna capat povești ide dragoste cu frumoase Mayte Rodriguez, din cauze spațiale.

- Real Madrid a pus ochii pe una dintre ”perlele” lui Pep Guardiola de la Manchester City, anunta presa din Anglia. Este vorba despre tanarul Brahim Diaz (19 ani), jucator ce evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv.

- Starul chilian Alexis Sanchez (29 de ani), fotbalist legitimat la Manchester United, a rEmas singur. JucEtorul s-a despErtit de frumoasa Mayte Rodriguez, iar ~gurile rele sustin cE decizia nu i-a apartinut vedetei din America de Sud.

- Starul lui Manchester United, fotbalistul belgian Romelu Lukaku, a fost pus la grea incercare de prietenul sau, baschetbalistul Serge Ibaka. Jucatorul formației Toronto Raptors din NBA l-a invitat la masa pe internaționalul belgian. Baschetbalistul congolez a gatit cus-cus.

- Jerome Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Bayern Munchen, a vorbit cu Jose Murinho la inceputul acestei saptamani pentru a-i spune ca a fost onorat de interesul lui Manchester United pentru el, insa nu va veni pe Old Trafford, susține Sky Sports.