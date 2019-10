Alexis Bledel a fost desemnata cea mai periculoasa celebritate online din 2019. Potrivit publicației Time, o cautare a numelui acesteia pe internet poate infecta computerele cu viruși. Anul trecut, cea mai periculoasa vedeta online a fost actrița Ruby Rose. Actrița este cunoscuta publicului datorita rolurilor din serialul „Fetele Gilmore” și drama „Patru prietene si o... Read More Post-ul Alexis Bledel, cea mai periculoasa celebritate online in 2019 apare prima data in TaBu .