Stiri pe aceeasi tema

- 4 artiști, 10 piese, un album și un concept de succes: Golden Gang. Colaborarea dintre Lino Golden, Alex Velea, Mario Fresh și Rashid, care formeaza gașca Golden Gang, creeaza acum, la inceput de an, un proiect special: un album ce va conține colaborari cu artiști cool și fresh, dupa cum spune chiar…

- Craciunul este extrem de important in viața fiecarui om. Vedetele se pregatesc cum pot mai bine pentru aceasta sarbatoare, iar printre ele, și Alexia Eram face ultimele pregatiri cu familia.

- Alexia Eram "i-a dorit enorm sE studieze la o facultate prestigioasE din Anglia, iar mama ei i-a indeplinit visul. Acum fiica Andreei Esca locuie"te pe cont propriu in Londra de cateva luni bune "i chiar dacE ii sunt asigurate toate condi:iile "i nu ii lipse"te nimic, despEr:irea de familie a fost dificilE.

- Chiar daca Alexia Eram este plecata in strainatate, Mario Fresh, iubitul ei, a ramas in țara pentru a iși continua cariera muzicala. Cei doi indragostiți sunt foarte apropiați și par ca sunt fericiți, chiar daca au o relație la distanța. Fiica Andreei Esca, Alexia Eram și canterețul Mario Fresh au stabilit…

- Mario Fresh este un artist, iar toatE lumea "tie cE arti"tii, mai ales cei tineri, primesc numeroase propuneri din partea fanelor. Fie cE sunt mai serioase sau mai indecente, acestea sunt mereu pe fazE, ori de cate ori posteazE iubitul Alexiei Eram, cate o fotografie pe Instagram.

- Mario Fresh și Alexia Eram formeaza, in continuare, un cuplu, chiar daca fiica Andreei Esca a plecat la studii in strainatate. Cei doi amorezi vorbesc in fiecare zi și incearca sa fie cat mai apropiați unul de celalalt, in ciuda distanței.

- Fiica Andreei Esca, Alexia, și Mario Fresh, formeaza un cuplu extrem de sudat, pe care mulți adolescenți il invidiaza sau il indragesc foarte tare. Totuși, admiratorii Alexiei nu sunt puțini, dar nici numarul tinerelor care-l adora pe Mario. Pentru ca cei doi sunt foarte apropiați, fanii lor i-au intrebat…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt de nedesparțit, chiar daca fiica Andreei Esca a plecat la studii in strainatate, la Londra, iar iubitul sau a ramas in Romania, pentru a se ocupa de cariera lui muzicala.