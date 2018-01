Alexia Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti ai Selectiei Nationale Eurovision

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la Focsani, unde au fost selectati primii trei concurenti care ajung in finala din 25 februarie, ce se va tine la Sala Palatului din Bucuresti.

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza, in data de 26 ianuarie a.c., la sediul central din strada Mihail Kogalniceanu nr. 13, primul seminar anual din Focsani pentru persoanele diagnosticate cu cancer si familiile acestora. Seminarul va avea loc intre orele 16.00-19.00…

- Echipa Eurovision Romania a ajuns la Focsani, orasul care va gazdui prima semifinala a Selectiei Nationale. Inaintea spectacolului de duminica, 21 ianuarie, organizatorii show-ului de la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Orasul de pe Milcov au dezvaluit cateva informatii de culise, la conferinta…

- Finala selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va fi organizata in Sala Polivalenta din Bucuresti, a anuntat, vineri, Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane. „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului.…

- Luminita Anghel deschide show-ul de la Teatrul Municipal 'Maior Gheorghe Pastia' din Focsani • Pasarea Rock (Mircea Baniciu, Josef Kappl si Ovidiu Lipan Tandarica, Sorin Voinea si Nicu Patoi) completeaza show-ul cu recitaluri incendiare. • Semifinala in care vor performa primii 12 concurenti este transmisa…

- Soferii risca amenzi de minim 2.000 de lei, incalcand prevederile legale, la circulatia pe un important drum national care traverseaza si judetul Buzau si unde accidentele rutiere sunt la ordinea zilei. Drumul in cauza, DN2, simbolizat si E 85, are o lungime de 333 kilometri si leaga localitatile Bucuresti,…

- Cezar Ouatu prezinta Eurovision Romania 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat Romania la Eurovision 2013, si Diana Dumitrescu vor fi gazdele semifinalelor si finalei Selectiei Nationale. Asadar, actrita Diana Dumitrescu si cantaretul Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale…

- Duminica, la ceas de seara, ati putut-o asculta si vota pe oradeanca din semifinala Eurovision, Jessie Banes, care este deja in semifinale. Cinci orașe: Focsani, Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara, vor gazdui, sub tema Anului Centenarului, semifinalele selectiei nationale Eurovision 2018,…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Mihai Traistariu si Eduard Santha se numara printre artistii care vor canta doua dintre cele 60 de cantece selectate in semifinala Eurovision Romania, informeaza un comunicat al Televiziunii Romane transmis vineri AGERPRES. Cele 60 de melodii au fost selectate din 72 validate de juriul…

- Juriul pentru selecția naționala a concursului Eurovision 2018 a anunțat, vineri seara, primii finaliști în cursa pentru a stabili reprezentantul țarii noastre. Printre artiștii ramași în competiție se numara nume consacrate din industrie, orecum Feli, Jukebox, Mihai Traistariu…

- Elevii de la Școala nr. 10 Focșani, Liceul Teoretic Duiuliu Zamfirescu Odobești, Școala Gimnaziala Simion Mehedinți Soveja, Școala Gimnaziala Nicolaie Jechianu Vrancioaia, Școala Paulești, Școala nr. 5 Focșani și liceul Tehnologic Al. I. Cuza Panciu au participat in data de 19 Decembrie 2017, atat in…

- Mai multe grupuri de colindatori au ajuns ieri la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Primii care și-au facut apariția au fost elevii din clasa I, step by step, de la Liceul Pedagogic „Spiru Haret“ din Focșani, coordonați de invațatorii Mirela Tematoru și Viorel…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…

- Petre Apostol Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Prahova, Asociația Județeana de Șah Prahova si Clubul Sportiv Universitar Ploiești au organizat duminica, 10 decembrie, concursul de sah rapid Memorialul „Corneliu Butnariu”. Concursul gazduit de catre Hotel Central Ploiesti a fost organizat in…

- Pompierii au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru scoaterea unei batrane din apartamentul sau situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea 1 Iunie din Focșani. Femeia locuia singura și ingrijea mai multe pisici. Vecinii au fost cei care au sunat la 112, cel mai probabil dupa ce au constat…

- Acțiune pe linia transportului de marfuri periculoasePolițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea acționeaza in perioada 6-7 decembrie a.c. pentru reducerea numarului accidentelor de circulație in care sunt implicate autovehicule destinate transportului de…

- Bunul Mos Nicolae a ajuns si la cei 18 copii din Centrul de Primire in Regim de Urgenta din cadrul DGASPC Vrancea. Prin bunavointa unor oameni cu suflet mare, dar si a unor copii de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Mera, Structura Livada, coordonati de profesorii pentru invatamantul primar Valentina Nastase…

- La finalul turului din sezonul regular, HC Vaslui ocupa locul 11, insa intr-un clasament virtual al play-out-ului, se regasește pe loc de baraj. HC Vaslui a avut un tur de Liga Zimbrilor modest, cu patru victorii din 13 meciuri disputate, rezultate care o claseaza pe poziția a 11-a, la zece puncte distanța…

- Gemenii Adrian și Alexandru Ariton, elevi ai Colegiului Național Unirea din Focșani, au obținut medialia de aur la a patra ediție a Olimpiadei de Geometrie a Iranului, la care au participat elevi din mai multe țari ale lumii. Testarea s-a facut on-line, tezele elevilor fiind scanate și trimise apoi…

- Proprietarii de autoturisme care nu au ITP valabil la mașina nu vor putea inchiria un loc de parcare in Focșani, este una dintre modificarile propuse la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului care administreaza parcarile din municipiu. Pe lista de propuneri se mai afla diminuarea taxei…

- Gaz Metan și FC Voluntari se intalnesc intr-un meci din etapa a 19-a din Liga 1. Partida incepe la ora 18:00 și e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Medieșenii sunt pe locul 13, cu 11 puncte, și au cel mai slab atac din Liga 1, marcand pana acum…

- Un focșanean care locuia la o casa, pe strada Alexandru Golescu, in zona Colegiului Unirea din Focșani, a fost gasit mort, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon de la o butelie. La fața locului au ajuns echipaje de la pompieri și poliție. Vom reveni cu informații.

- Sambata, echipa de rugby U17 din cadrul Clubului Sportiv Școlar (CSS) Barlad va disputa cea de-a șaptea etapa din cadrul Diviziei Naționale de Juniori. Partida este programata in Parcul Copilului din București, contra celor de la CNAV (Colegiul Național „Aurel Vlaicu”). Dupa primele șase etape, CSS…

- In sedinta a de marti a Consiliului Local, primarul municipiului Focsani propune infiintarea unui centru cultural care sa coordoneze activitatile pe care ar urma sa le preia de la Ateneul Popular si Teatrul Municipal.

- La data de 19 noiembrie a.c., pe DN 2 M, in comuna Broșteni, polițiștii Secției 9 Odobești au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, al carui conducator auto și-a continuat deplasarea. Politistii au procedat imediat la urmarirea autoturismului in cauza, acesta fiind oprit in orașul…

- Tinerii muzicienii focșaneni sunt prezentați și promovați publicului din municipiu in cadrul seratelor muzicale ale Corului de camera Pastorala organizate la Ateneul Popular „Mr. Gh.Pastia”. Un asemenea spectacol inedit a avut in aceasta saptamana cu invitați elevi de la Colegiul…

- Sportivii de la cluburile focșanene cu secții de judo au avut, așa cum era de așteptat, prestații de foarte bun nivel la turneul internațional de judo Memorialul ”Aurel Cimpeanu”, care a avut loc la Sala Polivalenta din Focșani. Judoka pregatiți de profesorii antrenori Stanica Grosu, Dumitru Zisu,…

- Mai multe evenimente rutiere soldate cu victime au avut loc joi, pe raza județului Vrancea. Un focșanean in varsta de 57 de ani a fost ranit ușor și a ajuns la Spitalul Județean, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Potrivit buletinului de presa…

- Centrul de pregatire a elevilor de gimnaziu capabili de performanța la matematica și informatica și-a deschis oficial porțile, sambata, 4 noiembrie. Evenimentul a avut loc in prezența elevilor, a parinților acestora și a inspectorului școlar general, profesorul Dorin Cristea, a inspectorului de matematica,…

- Prima data când auzi inimioara copilului tau, prima data când vezi chipul sau trupușorul bebelușului tau, chiar daca o faci cu ajutorul unui ecograf, este un moment plin de magie, de care fiecare mamica își va aminti toata viața. Din acel moment realizezi cu adevarat ca în…

- Vrancenii iubitori de teatru pot vedea pe 1 noiembrie, ora 19.00, la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani, o comedie de excepție. In piesa „Central Park”, Woody Allen relateaza, intr-un stil extrem de comic, povestea a doua cupluri new-yorkeze infidele. Personajele, pe cat de…