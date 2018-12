Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Andreea Esca a decis sa petreaca sarbatorile de iarna in Egipt, impreuna cu familia ei. Mario Fresh, iubitul fiicei sale, i-a insoțit in calatorie, mai ales ca artistul este foarte apropiat de parinții Alexiei. Andreea Esca, soțul ei, copiii, dar și Mario Fresh au fugit de frigul din Romania…

- Alexia Eram "i-a dorit enorm sE studieze la o facultate prestigioasE din Anglia, iar mama ei i-a indeplinit visul. Acum fiica Andreei Esca locuie"te pe cont propriu in Londra de cateva luni bune "i chiar dacE ii sunt asigurate toate condi:iile "i nu ii lipse"te nimic, despEr:irea de familie a fost dificilE.

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt de nedesparțit, chiar daca fiica Andreei Esca a plecat la studii in strainatate, la Londra, iar iubitul sau a ramas in Romania, pentru a se ocupa de cariera lui muzicala.

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- Alexia Eram i-a transmis un mesaj emoționant iubitului ei, imediat dupa ce in presa s-a zvonit ca ea și Mario Fresh s-ar fi desparțit. Cei doi formeaza un cuplu de mai bine de doi ani. „Te iubesc pana la Luna și inapoi. Mi-e dor de tine”, a scris Alexia Eram, in dreptul unei fotografii pe care […]…

- Multe semne de intrebare au aparut de curand printre internauți, și anume, daca fiica prezentatoarei tv Andreea Esca, Alexia Eram are sau nu o relație amoroasa cu un tanar cantareț, Mario Fresh. Totul a inceput la petrecerea de zile mari pe care Andreea Esca a dat-o la majoratul fiicei sale, chiar luna…