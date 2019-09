Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a dat, din nou, dovada ca este o mama cool. Perzentatoarea știrilor Pro Tv s-a fotografiat in ipostaze surprinzatoare cu Mario Fresh. Andreea Esca a fost prezenta la aniversarea zilei de naștere a lui Mario Fresh, iubitul fiicei sale, Alexia. Cei doi s-au aratat foarte zambitori și bine…

- Andreea Esca a postat pe contul de socializare o imagine care i-a luat prin surprindere pe fanii vedetei. Aflați la petrecerea organizata cu ocazia zilei de naștere a lui Mario Fresh, iubitul fiicei sale, cei doi s-au pozat mai zambitori ca niciodata. Andreea le-a demonstrat inca odata celor care…

- Alexia Eram și Mario Fresh traiesc o frumoasa poveste de dragoste de trei ani, iar cei doi se gandesc deja sa faca pasul cel mare. Fiica Andreei Esca a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat prima imagine facuta impreuna cu iubitul ei, la mare. „3 YEARS!❤️ La multi ani BEBE!…

- Actrița americana Anne Hathaway a anunțat ca este insarcinata cu al doilea sau copil și al actorului și producatorului de film Adam Shulman, cu care este casatorita din 2012, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Starul filmului "Ocean's 8" a anunțat vestea pe contul sau de pe rețeaua…

- Anamaria Prodan este centrul discuțiilor in aceasta perioada, dupa pumnul pe care i l-a dat direct in fața antrenorului Dan Alexa. Anamaria Prodan, in varsta de 46 de ani, a fost tot timpul in atenția presei, fie datorita faptului ca este prima femeie-impresar din fotbal care a atins apogeul, fie pentru…

- Chiar daca provine dintr-o familie cu o situație financiara foarte buna, Alexia Eram și-a dorit mereu sa fie independenta, sa nu fie nevoita sa ceara de la parinții ei. Devenita celebra prin prisma mamei sale, dar și ajutata de aspectul fizic, Alexia primește constant propuneri de colaborari. Alexia…