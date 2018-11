Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram, fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, le-a aratat tutror fanilor sai cum arata camera de camin in care locuiește in Marea Britanie. In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, care traiește o poveste de iubire cu…

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca a marturisit cand are de cand sa se casatoreasca. Alexia a dezvaluit și cați copii iși dorește. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . Chiar daca in prezent cei doi sunt separați, fiica Andreei Esca fiind plecata…

- Alexia Eram xi-a inceput dimineata majoratului cum nu se poate mai bine, alEturi de oamenii dragi ei, iar dupE ce au mancat micul dejun, fiica Andreei Esca a inceput sE se pregEteascE intens pentru seara cea mare.

- 31 august a fost o zi special pentru Andreea Esca. Fiica ei, Alexia Eram, a implinit 18 ani si a avut parte de o super petrecere intr-un club luxos din Bucuresti. De la party nu au lipsit cei doi parinti ai Alexiei, Andreea Esca si Alexandre Eram, iubitul ei, Mario Fresh, dar nici vedetele din tara…

- Alexia Eram a implinit 18 ani. Fiica Andreei Esca a avut parte de o surpriza neașteptata intocmai la miezul nopții. Mario Fresh, iubitul Alexiei, cu care este impreuna de doi ani, a surprins-o pe aceasta cu flori și tort. La miezul nopții, acesta s-a prezentat la ușa familiei Esca-Eram cu un mare buchet…

- Alexia Eram, fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca a intrat, in luna iulie, in randul vloggerilor din Romania. In ultimul videoclip, tanara de 18 ani și-a invitat mama la un joc cu intrebari-fulger. Sincere și dezinvolte, Alexia Eram și Andreea Esca au raspuns intrebarilor in timp ce stateau…

- Alexia Eram și iubitul ei, Mario Fresh, s-au asortat in a treia zi de la super festivalul Untold. In cadrul unui interviu oferit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, fiica Andreei Esca a dezvaluit care dintre artiștii care au facut show pe Cluj Arena a impresionat-o, dar și despre faptul ca…