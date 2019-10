Stiri pe aceeasi tema

- Baie de sange, abia acum s-a aflat. Lovituri aeriene ale fortelor americane, in luna mai, asupra unui presupus laborator de droguri din provincia Farah, din vestul Afganistanului, s-au soldat cu moartea a 30 de civili, releva concluzii prezentate miercuri de Natiunile Unite, transmite dpa.Misiunea…

- Ministerul rus de Externe sustine ca semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Moscova a anexat o serie de regiuni, inclusiv Basarabia si nordul Bucovinei, a fost o „miscare fortata”, ce i-a permis Uniunii Sovietice sa-si consolideze forte defensive in fata Germaniei naziste, potrivit Mediafax.…

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, luni seara, ca a semnat, la New York, cu reprezentantii Bancii Mondiale, un acord care prevede cresterea accesului cetatenilor romani la servicii medicale. „Este un program ce va aduce beneficii reale pacientilor,…

- Deplasarea presedintelui iranian Hassan Rouhani la New York pentru a participa la Adunarea Generala a Natiunilor Unite "ar putea fi anulata", in absenta vizelor eliberate de SUA, informeaza miercuri agentia de presa oficiala Irna, citata de AFP. Delegatia iraniana, care trebuia sa mearga…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko i-a propus joi consilierului național pentru securitate al Casei Albe deschiderea unui "nou capitol" în relațiile cu Statele Unite, cu riscul de a irita puternic Moscova, care considera ca vecinul sau face parte din sfera sa de influența, scrie…

- LECȚIA DE ISTORIE – 27 august: Lansarea oficiala a avionului de linie Rombac 1-11, primul avion de pasageri construit in Romania. La data de 27 august 1982, in prezența lui Nicolae Ceaușescu, era prezentat public primul avion de tip Rombac 1-11 produs la Intreprinderea de Avioane Bucuresti, cu aceasta…

- Grupul Nissan intentioneaza sa renunte la circa 10.000 de angajati in urmatorii ani, mai mult decat dublu fata de cat anuntase initial, relateaza agentia EFE, citand presa locala, informeaza AGERPRES . Agentia de stiri Kyodo si postul public NHK, citand surse din companie si din industrie, au informat…

- Asistenta maternala a Sorinei a reacționat la vestea ca micuța poate acum sa paraseasca Romania. Ce spun soțiii Șaramat despre cazul fetiței din Baia de Arama și despre plecarea ei in Statele Unite ale Americii? Caz Sorina: Familia de asistenți maternali, despre plecarea fetiței in SUA Tribunalul Slatina…