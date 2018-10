Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat condamnat la 20 de ani de detenție pentru infracțiuni impotriva umanitații, Alexandru Vișinescu, a ajuns la spital, pe data e 6 octombrie, și a fost operat de ugența dupa ce a suferit o ruptura de splina, potrivit surselor EVZ.

- A murit Ion Ficior. Ioan Ficior era internat la spitalul Penitenciarului Jilava. Pe 29 martie 2017, Ioan Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de temnița, facandu-se vinovat de moartea a 103 deținuți inchiși in lagarul de munca de la Periprava, unde a fost comandant. A fost obligat și la plata…

- O analiza completa, post-implementare a masurii de acordare a voucherelor de vacanta va scoate in evidenta impactul real al acestora, atat pentru angajat si angajator, cat si pentru agentii de turism si hotelieri, a anuntat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Brazilianul Ronaldo a ajuns la terapie intensiva. Aflat in vacanta, in Ibiza, acolo unde detine o casa de vacanta, fostul mare jucator a acuzat o stare de rau si a ajuns la spitalul local.

- (update 19:37:42) In seara zilei de 4 august la ora 17.30 grupul de ofițeri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI s-au deplasat in regiunea Kaluga a Federației Ruse. Angajații IGSU merg cu o autospeciala de intervenție pentru a perfecta toate procedurile necesare in…

- Leverkusen a caștigat al treilea amical al presezonului, 2-0 la Wuppertal, cu echipa locala, insa a trecut prin mari emoții. Au fost chiar momente de panica pe banca "aspirinelor", dupa ce Karim Bellarabi s-a prabușit la marginea terenului. Colegii și medicul Karl-Heinz Dittmar au sarit de urgența sa-l…

- Europarlamentarul Monica Macovei face un apel catre ministri si secretari de stat, care "trebuie sa refuze sa semneze orice OUG care apara o gasca de corupti", in contextul in care in ultimele zile s-a vehiculat ca Guvernul Dancila va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, pana…