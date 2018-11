Stiri pe aceeasi tema

- Winzer lucra in echipa ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si spune, pe pagina de socializare, ca s-a alaturat acestuia din urma "cu inima deschisa, cu dorinta de a schimba lucruri si mentalitati, de a aduce, prin munca si determinare, rezultate tangibile". Secretarul…

- Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax. Decizia premierului Viorica Dancila…

- Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata luni in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a dispus eliberarea din functia de sef al SGG a Andreei…

- Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata luni in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a dispus eliberarea din functia de sef…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…

- Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-o decizie…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures, informeaza agerpres.ro. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat,…

- Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul…