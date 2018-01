Stiri pe aceeasi tema

- Focșaneanul Alexandru Velicu este incepand de miercuri presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, a confirmat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatii, Oana Grigore. El il inlocuieste pe fostul presedinte Nicolae Fotin, caruia i-a expirat…

- V. Stoica Anul 2017 s-a incheiat frumos pentru 171 de locuitori ai orașului Sinaia, pentru ca pe 29 decembrie au primit cheile de la apartamentele sau garsonierele la care au visat de multa vreme. Primarul orașului, Vlad Oprea, le-a inmanat tuturor tinerilor care s-au inscris in programul destinat inchirierii…

- In vremea cand era Dumnezeul urologiei romanești și a transplantului renal, profesorul Mihai Lucan (foto1) și-a plasat oamenii in funcțiile cheie. Pe cumnatul sau l-a impus secretar de stat in Ministerul Sanatații, in perioada guvernarii democrat liberale, iar pe unul dintre medicii clujeni de la Institutul…

- Dezvaluiri ale fostului ministru al sanatatii Vlad Voiculescu despre dosarul Lucan."Caracatita domnului Lucan" Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut marti cateva referiri despre dosarul intrumentat de procurorii DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan. "CARACATIȚA DOMNULUI…

- Intr-o postare pe facebook, cu titlul "CARACATIȚA DOMNULUI LUCAN", fostul ministru arata, citand paragrafe din rechizitoriul anchetatorilor, ca Mihai Lucan ar fi incercat chiar sa obțina o intalnire cu el. "In bula mea, toata lumea pare absolut șocata de acuzațiile care ii sunt aduse domnului…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…

- PNL a sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea legii Agentiei Nationale de Integritate, adoptata luni de Senat, prin care inceteaza interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea…

- O delegatie a Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinara si Fitosanitara a Federației Ruse, Rosselhoznadzor, se va afla în perioada 18 – 21 decembrie în Republica Moldova, la invitația Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Potrivit…

- Finanțiștii le recomanda firmelor și persoanelor fizice sa se inregistreze in serviciul online „Spatiul Privat Virtual”. Acest serviciu este pus la dispoziție de Agentia Nationala de Administrare Fiscala și este o modalitate de comunicare prin mijloace electronice care confera doar avantaje celor care…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul nostru,…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) reaminteste ca sunt necesare solutii pe termen lung si de fond pentru rezolvarea crizei medicamentelor, care sa vizeze cresterea bugetului alocat acestora si modificarea mecanismului de calcul al taxei clawback."Decizia de a suspenda…

- Programul Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) 2015-2023 va fi accelerat prin fonduri europene, iar de la 1 ianuarie 2018 Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) va funcționa, din nou, in regim de autofinanțare, a transmis instituția, pentru MEDIAFAX. „Ordonanța de…

- Razboi total putere-opozitie. Cerere de invalidare a mandatului unui deputat de Cluj, depusa la Parlament In plin scandal al modificarii Legii privind integritatea, un deputat al opozitiei cere incetarea mandatului mai multor parlamentari, printre care se afla si un deputat de Cluj. Saptamâna…

- Astazi a avut loc la Guvern o intalnire a primului ministru, Mihai Tudose si a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu producatorii si distribuitorii de imunoglobulina. La aceasta intalnire au mai participat seful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, secretarul de stat in Ministerul…

- Astazi a avut loc la Guvern o intalnire a primului ministru, Mihai Tudose, si a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu producatorii și distribuitorii de imunoglobulina. La aceasta intalnire au mai participat șeful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu Mihai, secretarul de stat in Ministerul…

- Guvernul va suspenda taxa de clawback pentru produsele din plasma Guvernul va adopta o OUG pentru suspendarea pe termen limitat a taxei de clawback pentru produsele din plasma, decizia fiind luata in timpul intalnirii pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentantii MS, CNAS, ANM si a distribuitorilor…

- ”S-a hotarat ca saptamana viitoare se va propune o ordonanta de urgenta pentru suspendarea pe timp limitat a taxei de clawback pentru produse din plasma, ceea ce i-a facut pe distribuitorii producatorilor sa promita ca asta ii va readuce pe piata. Cel mai rapid, se pare ca chiar din aceasta luna,…

- „Va fi infiintata o linie telefonica speciala la care medicii din toata tara pot anunta aparitia cazurilor grave, care necesita tratament cu imunoglobulina, pentru ca medicamentele necesare sa fie directionate catre unitatea sanitara care are in ingrijire pacientul”, se arata intr-un comunicat al…

- „La nivelul Ministerului Sanatatii, s-a infiintat o structura de urgenta, care are rolul de a directiona stocurile identificate de imunoglobulina in unitatile sanitare din tara catre cazurile urgente de imunodeficienta primara, care necesita tratament imediat. Va fi infiintata o linie telefonica…

- Ministrul Sanatații a fost convocat de premierul Tudose la Guvern, in scandalul lipsei imunoglobulinei, au precizat surse oficiale pentru Libertatea. MInistrul Florian Bodog urmeaza sa ii prezinte, miercuri, șefului Executivului, ce masuri s-au luat pentru rezolvarea crizei din sistem. La intalnire…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru Agerpres surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea…

- In 11 decembrie va fi luata decizie. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din 8 februarie 2017, prin care a fost exclusa din magistratura. Camelia Bogdan a…

- Medicamentul Pentaglobin, unul dintre cele doua absente din spitalele romanești și care conține imunoglogulina umana, substanța vitala pacienților cu afecțiuni autoimune, se va gasi, incepand de maine, in toate unitațile medicale din țara, a anunțat distribuitorul acestuia, Compania Naționala Unifarm…

- Premierul Tudose le raspunde protestatarilor de la APIA aflați in Piața Victoriei: ”Un director are salariul 12.498 de lei pe luna”, a spus șeful Executivului, in debutul ședinței. Cateva sute de membri ai sindicatului Agentiei Nationale pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) din tara protesteaza…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.140 de locuri de munca, in data de 27 Noiembrie 2017.

- Peste 260.000 de persoane au fost angajate in primele zece luni din 2017, prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit ANOFM, Bucureștiul este pe primul loc in ceea ce priveste ocuparea, cu 17.683 de persoane, fiind urmat de județul Timiș cu 17.345 de persoane, si de…

- Toți pacienții cu tuberculoza vor fi tratați in cadrul programului național in domeniu Ministerul Sanatații (MS) va dubla anul viitor bugetul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei alocand peste 41 milioane de lei pentru derularea acestuia in vederea asigurarii accesului…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat o diferentp nejustificata de peste 100.000 de euro in cazul fostului deputat liberal Doru Brasoan Lese, motiv pentru care a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj. Mai exact, inspectorii de integritate au constatat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente trebuie sa fie relocata, dupa ce Marea Britanie a iesit din Uniunea Europeana. Principala responsabilitate a agentiei este aceea de a proteja si promova sanatatea publica, angajatii acesteia evaluand in permanenta medicamentelor destinate uzului uman. …

- Evaluarea Agentiei Europene a Medicamentului privind relocarea de la Londra intr-un alt oras european, pe care a trimis-o Comisiei Europene, reprezinta o evaluare paralela cu cea a Comisiei Europene, desi, potrivit liniei de conduita stabilite anterior, "Comisia Europeana va consulta Agentiile cu…

- Potrivit punctului de vedere al ministrului delegat, transmis Mediafax, prin intermediul biroului sau de presa, evaluarea Agentiei Europene a Medicamentului privind relocarea de la Londra intr-un alt oras european, pe care a trimis-o Comisiei Europene, reprezinta o evaluare paralela cu cea a Comisiei…

- BREAKING NEWS Un deputat clujean, „vedeta” in Raportul MCV Prezenta unui clujean in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de catre tara noastra a unei dintre cele 12 recomandari ale Comisiei Europene. „De asemenea, exista alte trei cazuri de parlamentari ale caror mandate au fost…

- "Credem in orașul București și in potențialul pe care il are pentru a inclina balanța discuțiilor privind relocarea EMA in Romania. București este un oraș in plina dezvoltare, cu un nivel al costurilor mult sub cel din celelalte țari candidate, care poate raspunde tuturor nevoilor angajaților EMA…

- Secretar de stat in MS: Votul pentru Agentia Medicamentului e politic, ca la Eurovision Rodica Nassar, secretar de stat in ministerul Sanatatii, a declarat ca Romania are un dosar complet in ceea ce priveste relocarea Agentiei Europene a Medicamentului, dar spune ca votul in acest caz este unul politic,…

- Tot mai puțini elevi opteaza pentru Fizica când vine vorba despre examenul de bacalaureat la disciplina la alegere. În sesiunea 2017, doar 1% dintre candidați au susținut testul la Fizica, transmite IPN. Datele au fost prezentate, miercuri, în cadrul unor audieri organizate…

- Campania „Despre sanatate, cu responsabilitate” a fost lansata oficial in cadrul unei dezbateri cu reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor si profesionistilor din domeniul sanatatii, precum si ai industriei farmaceutice si media. Campania isi propune sa contribuie la imbunatatirea…

- Liberalul Petre Roman a pierdut ultima cale de atac in procesul pe care il are cu Agenția Naționala de Integritate, inca din anul 2015. Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa respinga cererea de revizuire a procesului prin care a fost gasit incompatibil ca deputat, dupa ce ANI l-a acuzat ca…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bradu, judetul Arges. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook un mesaj pe care l-a primit sambata de la un angajat din cadrul unei companii, membra a Asociatiei Internationale a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM). Functionarul a afirmat ca Ministerul Sanatatii si Agentia Nationala…

- Scrisoare deschisaDomnule Calin Popescu-Tariceanu, Președinte al Senatului, Doamnelor și domnilor senatori,Votul pentru legea 330/2017 de modificare a legii AGERPRES ar conduce la lipsirea Agenției Naționale de Presa de libertatea sa editoriala actualaAm onoarea de a fi…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va incepe „intr-un termen foarte scurt” un control pentru identificarea companiilor de buna credinta din tara care au contracte cu Omnia Turism, a anuntat sambata ministrul Turismului, Mircea Dobre. „Multumesc pentru implicare si ANAF pentru…

- Belarusul intenționeaza sa majoreze furnizarea medicamentelor in Moldova, relateaza NOI.md. Acest lucru a fost discutat in cadrul intilnirii pe care delegația oficiala a Belarusului, condusa de directorul general al Societații de Gestionare a Holdingului "Belpharmprom", Valeri Șevciuk, a avut-o cu…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat miercuri ca a avut, in calitate de președinte al Comisiei de specialitate din Senat, "toata deschiderea" fața de directorul Agenției Naționale de Presa AGERPRES, Alexandru Giboi, și ca l-a rugat pe acesta, la un moment dat, sa se gandeasca…

- Silviu Ponoran a fost identificat in conflict de interese dupa ce a semnat doua documente intre Primaria Zlatna si firma fiului sau Primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran (PNL), a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI), potrivit caruia…