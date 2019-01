Stiri pe aceeasi tema

- Semnal de alarma tras de presedintele Societatii Romane de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, care spune ca intoarcerea copiilor in colectivitati va duce la cresterea cazurilor de gripa in acest sezon. Cinci decese s-au produs deja, iar vaccinarea antigripala, facuta mai tarziu de luna ianuarie,…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca, in aceasta perioada, se inregistreaza un numar mare de cazuri de gripa si recomanda vaccinarea antigripala, iar in caz de viroza respiratorie, indiferent ca este gripa sau nu, trebuie ca persoana infectata sa stea izolata daca…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca, in aceasta perioada, se inregistreaza un numar mare de cazuri de gripa si recomanda vaccinarea antigripala, iar in caz de...

- Anual, 4.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin si 2.000 mor in urma acestui diagnostic, Prof.Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si membru in Comitetul executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a facut o analiza a acestei situatii si a indicat…

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA le ofera bucureștenilor „Tramvaiul lui Moș Craciun”, eveniment socio-cultural organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru copii si parinti.Astfel, duminica, 23 decembrie 2018, intre orele 12.00-15.00, „Tramvaiul lui Moș Craciun” va circula pe traseul:…

- Printr-o acțiune umanitara care a vizat refacerea laboratoarelor de analize ale Clinicii de Oncologie Pediatrica a SJU Timișoara, suma stransa in doar cateva zile a depașit așteptarile. In decurs de doar șase zile, asociația „LaPrimulBebe”, care reprezinta la acest moment cea mai mare comunitate de…

- Daca acoperirea vaccinala ramâne redusa, decesele vor fi numeroase în timpul sezonului gripal, în special în cazul pacientilor aflati la risc, spune presedintele Societatii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila,

- Daca acoperirea vaccinala ramane redusa, decesele vor fi numeroase in timpul sezonului gripal, in special in cazul pacientilor aflati la risc, spune presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, precizand ca, in acest sezon au fost confirmate opt cazuri de gripa.