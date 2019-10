Stiri pe aceeasi tema

- DUREROS…Ion Alexandru Badiu, ajutorul de sef de post care duminica s-a impuscat in cap, in locuinta socrilor sai din Caracal, a murit, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, unde se afla internat. Alexandru Badiu este barladean. Era in politie de aproximativ doi ani si din luna septembrie s-a…

- Nicolae Ristescu, polițistul din București care a fost impușcat intr-o padure din Mușatești pe 31 iulie s-a stins din viața in aceasta dimineața la Spitalul Floreasca din Capitala. Acum doua saptamani, barbatul a fost impușcat accidental cu o arma de vanatoare cu alice de un prieten cu care s-ar fi…