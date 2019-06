Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, va prezida vineri, 7 iunie 2019, la Luxembourg, sub auspiciile Președinției Romaniei la Consiliul UE (PRES RO), reuniunea formala a Consiliului TTE (Transporturi, Telecomunicații și Energie) – componenta Telecomunicații, Societate…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) organizeaza in perioada 27-31 mai 2019, in parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) și sub auspiciile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul Bucharest CyberDrill, la sediul universitații partenere.…

- Romania va gazdui, in perioada 27 – 31 mai, la Bucuresti, evenimentul „Bucharest CyberDrill”, in marja ITU CyberDrill for Europe Region’. Evenimentul este organizat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), atat in cadrul celei de-a patra initiative regionale europene a Uniunii…

- Primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat la sectia de votare nr. 48 alaturi de sotia sa, Oana, dupa ce a stat câteva minute la coada. El a spus ca a votat „pentru cei care pot asigura cu demnitate parcursul european al României”. „Aceste alegeri, dincolo…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9,9% in aprilie (5,6% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 337,394 miliarde de lei (70,85 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri,…

- Președinția romana la Consiliul Uniunii Europene continua sa lucreze intens in domeniul pieței unice digitale și sa obțina rezultate concrete.Astazi, 24 mai 2019, in Consiliul COREPER, statele membre și-au dat acordul pentru propunerea de decizie a Consiliului privind participarea UE la Conferința…

- Summitul informal al UE de la Sibiu va ramane inscris ca un moment ''remarcabil'' in istoria proiectului european, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere la care a participat alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Cred…

- Prezent la Forumul Summit-ului Mondial pentru Societate Informationala, care are loc in perioada 8 – 12 aprilie la Geneva, presedintele Sorin Grindeanu i-a inmanat secretarului general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), Houlin Zhao, scrisoarea oficiala prin care Romania isi anunta…