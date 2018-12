Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a apreciat sambata ca șeful statului „iși cere suspendarea” prin acțiunile din ultima perioada și l-a catalogat pe acesta ca fiind un „Arhanghel al Haosului”.„Incontestabilul devine contestabil, logica de funcționare a administrației statului e…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca va merge la sedintele de guvern, ca are toata deschiderea, atunci cand e vorba despre subiectele prevazute de Constitutie, iar in "alte situatii" va lansa invitatia daca o va considera necesara.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, referitor la solicitarea lui Liviu Dragnea ca deputatii din PSD sa depuna plangere de inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis, ca discursul liderului PSD este unul „otravit”, insa exista riscul ca presedintele sa poata fi suspendat.

- Traian Basescu a afirmat, duminica la Romania Tv, ca seful statului, Klaus Iohannis, a refuzat numirea Olgutei Vasilescu la Transporturi si a lui Ilan Laufer la Dezvoltare pentru ca "nu-i poate pune nimeni presedintelui stiloul in mana sa semneze un decret, nici mama Curtii Constitutionale".

- “In ziua de 1 decembrie operatorii de comunicații din Romania și Republica Moldova sarbatoresc Centenarul Marii Unirii oferind posibilitatea cetațenilor din cele doua state sa comunice intre ei gratuit cu aceasta ocazie speciala.", a declarat joi Alexandru Petrescu, noul ministru al Comunicațiilor,…

- La doua zile de la atacul dur al lui Klaus Iohannis, Liviu Dragnea ii raspunde si el presedintelui despre care spune ca si el poate fi considerat infractor deoarece a avut dosare. Seful statului a declarat marti ca seful PSD este „un infractor cocotat in fruntea statului”. „Am vazut un om in panica,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Romaniei e din ce in ce mai previzibil. Știm cu exactitate care este momentul predilect pentru declanșarea unui nou atac impotriva Guvernului. A Guvernului care nu este al sau. In același timp, el devine inevitabil un personaj politic din ce in ce mai cunoscut…