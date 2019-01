Alexandru Petrescu: "Conceptul de program de Guvernare a fost introdus de PSD" "Am avut in 2017 doua creșteri ale punctului de pensie, in 2018 din nou creștere a punctului de pensie, pe zona salariilor, pe sanatate, pe educație creșterile previzionate creșterile previzionate in 2022 sunt efectuate unele in 2018, 2019 și 2020. Lucrurile sunt in parcursul previzionat. Pe tot ce inseamna programul de guvernare suntem in plina desfașurare conform datei calendaristice la care suntem. Conceptul de program de Guvernare a fost introdus de PSD cu ocazia ultimelor alegeri parlamentare. Și acum toate partidele pregatesc programe de guvernare pentru ca pana acum majoritatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

