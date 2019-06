Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK a anuntat, miercuri, ca Laszlo Csaba (55 de ani) este noul antrenor al echipei din Sfantu Gheorghe. Tehnicianul cu dubla cetatenie, maghiara si germana, a semnat un contract valabil un an. Dupa despartirea de Eugen Neagoe, Marin Barbu a asigurat interimatul in play-off-ul Ligii I, unde…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, e printre puținii antrenori care l-au confruntat pe Gigi Becali in vestiar pe cand o antrena pe FCSB, fiind demis ulterior. Tehnicianul italian nu-i poarta pica lui Becali și spune ca ar discuta cu acesta daca l-ar suna, deși crede ca Edward…

- Razvan Lucescu a incheiat campionatul din Grecia așa cum și-a propus. Echipa pregatita de el, PAOK Salonic, nu a inregistrat niciun eșec in cele 30 de etape disputate. Campioana Greciei are 26 de victorii și patru etape in sezonul 2018-2019, potrivit mediafax.Tehnicianul roman este la un pas…

- Petrolul s-a indepartat de podium, de obiectiv și, deși mai sunt 21 de puncte puse in joc, fara acest ultim joc al etapei a 31-a, șansele la promovare par mai degraba teoretice decat ”practice”! Desigur, cu victorie pe linie, ținand cont ca primele clasate mai au meciuri ”intre ele”, se mai pot face…

- Metalurgistul Cugir s-a desparțit de antrenorul Calin Moldovan, ultimul meci al acestuia pe banca -tehnica fiind acel de miercuri de la Reșița. Gruparea de ... The post Antrenorul Calin Moldovan s-a desparțit de Metalurgistul Cugir! Infrangerea de la Reșița, decisiva pentru tehnicianul din Brașov appeared…

- Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, este cel mai bine platit antrenor din Europa, cu 41 milioane de euro, datorita contractului sau de 22 de milioane de euro, care expira in 2022, relateaza News.ro.Citește și: Edward Iordanescu se declara impotriva arbitrilor straini la meciurile…

- Juventus o va intalni, astazi, in deplasare, pe Cagliari, de la ora 22:00, in etapa cu numarul 30 din Serie A. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI cele mai importante statistici „La Vecchia Signora" este liderul absolut in Serie A, cu 78 de puncte.…

- Dupa plecarea Michel, Rayo Vallecano a anuntat ca noul antrenor al echipei va fi Paco Jemez. Tehnicianul de 48 de ani este liber de contract dupa ce a plecat de la Las Palmas la finalul sezonului trecut, potrivit news.ro.Potrivit Marca, Jemez, care a antrenat Rayo din 2012 pana in 2016, va…