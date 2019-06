Stiri pe aceeasi tema

- ​Fotbalistul Alexandru Pascanu a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca jucatorii din nationala under 21 a Angliei au valori mari, dar “sunt oameni, nu roboti”, astfel ca nu pot face ceva prin care sa îi surprinsa pe tricolori în mod deosebit, potrivit News.ro. “E…

- Romania U21 se pregateste de al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino, contra Angliei, vineri, de la ora 19:30. Selectionerul englezilor a declarat la conferinta de presa ca tricolorii se vor multumi, probabil, si cu o remiza, informeaza MEDIAFAX.Citește…

- ROMANIA-ANGLIA. Ianis Hagi este nerabdator sa joace impotriva Angliei, vineri, la Cesena, la EURO 2019. El este dornic de revansa, mai ales ca pe majoritatea adversarilor de maine i-a intalnit anul trecut intr-un amical din martie

- Jucatorii naționalei de tineret a Romaniei s-au plimbat astazi prin centrul orașului Forli, unde sunt și cazați inaintea intalnirii de vineri cu reprezentativa Angliei, de la ora 19:30. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP.…

- Moartea fulgerator a tanarului Andrei Popescu din comuna damboviteana Razvad a lasat fara cuvinte apropiatii, autoritatile razvadene si chiar o tara intreaga . Andrei Popescu in varsta de 23 de ani a murit fulgerator in Anglia. A fost gasit fara suflare in locuinta unde statea, pe…

- Reprezentativa Frantei a invins, marti, la Cesena, cu scorul de 2-1, selectionata Angliei, in al doilea meci al grupei C de la Campionatul European de tineret, din care face parte si Romania, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Bugetarul care a aruncat in aer sistemul are ordin de restricție!…

- Fotbalistul Alexandru Pascanu, care a crescut de la varsta de 5 ani in Marea Britanie, a declarat, pentru AGERPRES, ca se simte roman si nu englez, precizand ca isi doreste foarte mult sa invinga Anglia la Campionatul European de tineret, programat in perioada 16-30 iunie in Italia si San Marino. "Eu…

- ​Inteligenta artificiala (AI), o tehnologie despre care se vorbeste tot mai des în ultimii ani. Atât de des încât specialistii atrag atentia ca în multe cazuri a devenit o strategie de promovare a unor produse, de altfel banale. Si totusi, cercetatorii în domeniu…