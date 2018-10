Fostul ministru democrat-liberal al transporturilor, Alexandru Nazare, membru PNL, face o analiza dura a situației in care se afla acum partidul și atrage atenția ca soarta acestuia ar putea fi compromisa, din cauza crizei de management și, mai ales, a opțiunii ca formațiunea sa fie condusa din afara, de președintele Romaniei. Intr-o postare pe contul The post Alexandru Nazare critica dur criza de management din PNL și ii transmite lui Iohannis ca nu poate conduce partidul „prin corespondența” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .