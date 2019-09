Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița (24 de ani, extrema stanga) a reușit din nou sa puncteze pentru New York City, in meciul care se disputa chiar la aceasta ora impotriva celor de la San Jose Earthquakes. Mitrița a marcat golul al doilea pentru formația sa in minutul 43, dupa o pasa foarte buna primita de la Ismael…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a reușit in aceasta dimineața cel de-al șaptelea gol de cand s-a transferat la New York City. Romanul a punctat in victoria cu 3-1 reușita de echipa sa in deplasare cu Vancouver. Cel de-al șaptelea gol reușit de Mitrița in tricoul newyorkezilor a fost și cel mai frumos…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru New York City FC, care a castigat cu scorul de 3-1 meciul jucat in deplasare cu Vancouver Whitecaps, sambata, in Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS). Newyorkezii au deschis scorul prin brazlianul Heber…

- * Politehnica Iasi – Chindia Targoviste 2-2 (2-1). Loshaj ("15), Horsia ("23) / Negut ("28), Vodut ("50). Un start foarte bun al echipei gazda, urmat de un somn dulce pe lauri dupa 2-0. Golul de 2-1 a zdruncinat apararea lui Teja, iar Chindia a demonstrat ca acelasi scor realizat in prima etapa la Medias…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a fost titular in derby-ul dintre New York City și New York Red Bulls, caștigat de formația lui cu 2-1. Formația lui Mitrița a facut inca un pas important spre play-off-ul din MLS. New York City a ajuns la 47 de puncte, cu unul mai puțin decat liderul Atlanta. New yorkezii…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei echipei New York City FC, cu scorul de 2-1, in deplasare cu Colorado, sambata, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Gazdele au deschis scorul prin Sebastian Anderson (6), dar…

- Atacantul roman Alexandru Tudorie a marcat primul sau gol pentru Arsenal Tula, sambata, in meciul castigat cu scorul de 3-2 pe terenul echipei Krilia Sovetov Samara, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Rusiei.

- Alexandru Mitrița (24 de ani, extrema stanga) a inscris inca un gol incantator pentru New York City, in victoria cu scorul de 2-1 impotriva lui Colorado Rapids. Mitrița a trimis un șut plasat de la 20 de metri, iar portarul echipei adverse nu a avut nicio șansa. Acesta este al 6-lea gol pentru Mitrița…