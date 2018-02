Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Beijing au decis sa distribuie 300.000 de televizoare chinezilor din cele mai sarace zone, pentru a promova mesajele in zonele izolate ale Chinei. Inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate,…

- Patru programe operationale din totalul celor sapte existente au, la ora actuala, o absorbtie catastrofala a fondurilor europene, in al cincilea an al executiei financiare europene 2014 - 2020, atrage atentia comunitatea de profesionisti din cadrul Initiativei pentru Competitivitate (INACO), intr-un…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere.

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Antreprenorii romani au la dispoziție un nou ghid pentru accesarea de fonduri europene destinate firmelor romanești care vor sa se promoveze pe piețele internaționale. Ghidul de finanțare pentru internaționalizarea companiilor romanești este realizat lunar de Inițiativa pentru Competitivitate (INACO),…

- Comisia Europeana ofera finantari de 340 de milioane de euro pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain in urmatorii doi ani, insa in Romania nu exista nicio initiativa de acest fel la nivel guvernamental, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO), remis, marti, AGERPRES.…

- Un grup de cercetatori din California au facut o descoperire epocala in domeniul științei care ar putea sa schimbe radical modul in care ințelegem starea de agregare a uneia dintre cele mai versatile substanțe pe care o cunoastem, apa.

- O petitie online publicata la inceputul lunii februarie a adunat intr-o saptamana peste 4.500 de semnaturi virtuale. Initiativa este asumata de Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) si este intitulata „Spune nu privatizarii apelor minerale ale Romaniei”.

- Firmele ar trebui sa aiba la dispozitie o perioada mai lunga pentru pregatirea si depunerea dosarelor care solicita sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua editii a Ghidului de finantare al companiilor romanesti, lansat de catre INACO. Organizatia INACO sustine…

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- Timpul acordat firmelor pentru colectarea actelor, fundamentarea serioasa a proiectelor si intocmirea planurilor de business este la fel de pretios ca si finantarea in sine, in ceea ce priveste internationalizarea acestora, se arata intr-un comunicat de presa al INACO - Initiativa pentru Competitivitate…

- Rata de absorbtie a fondurilor europene prin Programul Operational Competitivitate se ridica, in prezent, la 4,45% din totalul de 1,3 miliarde de euro alocati Romaniei, in al cincilea an al acestui ciclu financiar european 2014-2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia INACO – Initiativa pentru…

- O initiativa legislativa a USR care prevedea ca firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat, cu 61 de voturi „pentru” si 23 de voturi „impotriva”.

- Rata de absorbtie a fondurilor europene prin Programul Operational Competitivitate se ridica, in prezent, la 4,45% din totalul de 1,3 miliarde de euro alocati Romaniei, in al cincilea an al acestui ciclu financiar european 2014-2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia INACO - Initiativa…

- Cantareata Lorde s-a alaturat miercuri vocilor care il critica pe Neil Portnow, presedintele Recording Academy, organizatia care decerneaza Premiile Grammy, dupa ce acesta a facut apel la artistele femei ''sa mareasca ritmul'', informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - DNA…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Primari, consilieri locali, referenți și directori de instituții au fost prezenți, luni, in sala mare a Consiliului Județean (CJ), la lansarea unui proiect destinat romanilor din Diaspora. Concret, acesta va sprijini inființarea a 30 de firme noi prin asigurarea unui buget de 40.000 de euro/beneficiar.…

- Absorbtia efectiva a banilor europeni in Romania pe acest ciclu financiar se ridica la peste 12 procente, tara noastra fiind pe locul 19 in Uniune din acest punct de vedere, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei conferinte. …

- Ministerul Afacerilor Interne a depus o cerere de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) si va raspunde nevoilor…

- Asociația Promo-LEX dezaproba hotararea Comisiei Electorale Centrale de a respinge inregistrarea Grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ privind abrogarea prevederilor Legii care a fost modificat sistemul electoral in unul mixt.

- Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC), reunit la Ministerul Economiei, a inceput demersurile de colectare a datelor relevante pentru directiile de actiune stabilite in privinta celor cinci prioritati mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate. CIC isi propune concentrarea…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia deputatilor apartinand minoritatilor va merge miercuri la consultarile de la Palatul Cotroceni cu "un mandat de informare" si cu speranta ca peste sase luni nu vor…

- Primaria Alba Iulia vrea sa schimbe fața cartierului Gheorghe Sincai (Țiganime), iar pentru asta are in plan achiziționarea unui studiu PUZ pentru Ansamblul Urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit. Inițiativa vine pentru a reduce zonele defavorizate și din cauza numarului mare de cererei…

- In topul primelor 100 de companii exportatoare doar 7 au capital majoritar romanesc si numai 5 companii au capital integral romanesc, atrage atentia Initiativa pentru Competitivitate (INACO), care a elaborat un ghid de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti.

- Companiile romanesti, cu precadere IMM-urile, pot aplica pentru finantare in scopul internationalizarii, prin intermediul a 12 programe de diferite, dintre care zece reprezinta programe cu fonduri europene, iar celelalte doua sunt in colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri din Romania,…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita tuturor partidelor și autoritaților publice o reacție clara cu privire la depunerea de catre deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a Statutului de autonomie a Ținutului Secuiesc la Camera Deputaților, potrivit unui comunicat remis…

- Doua trofee ale concursului ”Moldova Eco Energetica” au ajuns, in aceste zile la Calarași și, respectiv, Nisporeni. Mai exact, la gradinița ”Doremicii” din Calarași – pentru cel mai bun proiect de eficienta energetic in sectorul public; și la gradinița ”Povestea” din Nisporeni – pentru cel mai bun…

- „Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa port cravata, nu pot sa ies oricum, trebuie sa am o camasa", a declarat saptamana trecuta Ramush Haradinaj intr-un interviu, justificand majorarea salariului sau, informeaza AFP, preluat de Agerpres . Haradinaj, care a prezentat recent…

- Capitala Romaniei a pierdut 16 pozitii in clasamentul mondial Competitivitatii Urbane 2017-2018 si a cazut pe locul 188 din 200 de orase, arata raportul publicat de catre UN Habitat si CASS, atrage atentia Initiativa pentru Competitivitate (INACO). In raportul precedent, din 2015-2016, Bucurestiul ocupa…

- PSD vrea ca faptele savarsite de demnitari ce determina conflictul de interese sau starea de incompatibilitate sa se prescrie in termen de 3 ani. Astfel, Hotnews noteaza ca initiativa legislativa este semnata de 100 de parlamentari PSD, dar ca proiectul este asumat de deputatul PSD Catalin…

- Romania este singura tara unde BNR cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a spus Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate, avertizand ca si proiectul de buget pe 2018 aduce aceeasi lipsa de viziune ca in 2017, „adica sa…

- Romania este singura tara din lume unde banca centrala cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei dezbateri pe tema bugetului Romaniei pentru…

- Deputati PSD: Propunere legislativa prin care anumite fapte de coruptie sa fie dezincriminate Mai multi deputati PSD au initiat un proiect de lege prin care se propune ca faptele de coruptie in urma carora se obtin foloase necuvenite pentru pentru altii sa nu mai fie incriminate, motivand ca „o asemenea…

- Asociatiile INACO - Initiativa pentru Competitivitate si "Tine de noi", impreuna cu Fundatia Hanns Seidel - Romania, organizeaza luni o dezbatere pe tema bugetului pe anul 2018. "Asociatiile 'Tine de Noi' si INACO lanseaza o ampla dezbatere dupa modelul constituit de experienta britanica din cadrul…

- Volumul "Bun venit in univers. Ghid astrofizic", una dintre cele mai populare carti de stiinta din top 10 Forbes din 2016, inclus si pe lista bestseller a publicatiei New York Times, a aparut la editura Nemira, in colectia "Anticipatia de...

- Președintele Igor Dodon, a anunțat astazi ca pleaca din nou la Moscova. Inițiativa vine din partea liderului rus, Vladimir Putin, pentru a participa la summit-ul informal al șefilor statelor-membre ale CSI, care va avea loc la Moscova, la 26 decembrie.

- Potrivit The Hollywood Reporter, bugetul alocat petrecerii din vinerea de dinaintea galei va fi redirectionat unui fond din care vor fi platite cheltuielile de judecata si consilierea legala privind hartuirea la locul de munca nu doar din industria divertismentului. Initiativa vine din dorinta agentiei…

- Ziua internationala a muntilor celebrata la 11 decembrie a fost proclamata in 2003 de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 57 245 si urmareste sa incurajeze comunitatea internationala de a organiza evenimente la toate nivelurile pentru a sublinia importanta dezvoltarii durabile a zonei montane, confom…

- Alaturi de Corina Bud , Antonia a fost fabuloasa Galei Elle Style Awards 2017 ! Amandoua au purtat negru, amandoua au lasat la vedere suficient de mult – dar și de puțin – cat sa aprinda imaginația invitaților. Totuși, Velea nu s-a aratat deranjat de ținuta aleasa de soția sa, ba, mai mult, a facut…

- Ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al Republici Moldova au participat la cea de-a 2-a Conferința Regionala pentru Combaterea Terorismului și Prevenirea și Combaterea Extremismului Violent în Sud-Estul Europei. Evenimentul a avut loc la finele lunii noiembrie, în Brdo…

- În 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, vrea arena sportiva ca la Minsk in Republica Moldova. Aflat intr-o vizita de lucru in Belarus, ieri Diacov a fost spectator la un meci de hochei. Inițiativa de a merge la meci i-a aparținut deputatului Nicolae Juravschi, care este și președintele…