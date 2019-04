Stiri pe aceeasi tema

- dz˝n cadrul Adundz˝rii Generale a FRY, constdz˝ndz˝eanul Alexandru Micu a fost ales, dz˝n unanimitate, dz˝n funcția de președinte al Federației Romdz˝ne de Yachting, Iulia Negoescu Fulicea, dz˝n cea de vicepreședinte, iar Andrei Teodorescu a fost votat membru dz˝n Consiliul Federal. Alexandru Micu este…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Campio ICM SA, cu sediul in Medgidia, legal constituita, pe data de 7 februarie, la prima convocare, prin prezenta actionarilor cu un numar de 69.924 de actiuni, in proportie de 45,7498 din capitalul social, au fost votate mai multe decizii. Cu unanimitate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Asociatilor societatii Total Private Guard SRL si Total Private Guard Security SRL, din data de 19.02.2019. Giuliano Nicolae Voicu, in calitate de asociat unic, a hotarat retragerea din functia de administrator al societati…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Adunarii Generale A Actionarilor societatii Sisteme Internationale de Afaceri SA din data de 1.02.2019. Actionarii, Masterjob Consultanta SA, care detine 56 de actiuni, reprezentand 93,33 din capitalul social; si Ionescu Valentin Gheorghe, care…

- Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri a Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica s a desfasurat la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, iar in structura de conducere a fost aleasa si o reprezentanta a judetului Constanta, Elena Vlad, antrenoare la CS Victoria Cumpana. La eveniment au participat…

- Partidul Liberal al Suediei a votat de asemenea in favoarea revenirii liderului social-democrat Stefan Lofven in functia de premier, post pe care acesta l-a detinut pana la alegerile de anul trecut, in urma carora au rezultat un peisaj politic foarte fragmentat si un blocaj intre principalele doua aliante…

- Reprezentații Grupurilor de Acțiune Locala din vestul țarii (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) s-au reunit intr-o ședința de lucru la Recaș, unde s-au discutat detaliile organizarii Adunarii Generale a Federației Naționale a GAL-urilor, care va avea loc in 17 ianuarie la Sinaia. In acest sens,…