- Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, sustine ca masina de patrulare a politiei care este vazuta adesea stationand pe strada Armeneasca, in preajma sediului PDM, nu are scopul de a pazi sediul formatiunii conduse de catre Vlad Plahotniuc, dar de a solutiona problema ambuteiajelor din zona.

- In luna mai, primarul Mihai Chirica a luat o decizie care ar fi trebuit sa contribuie la reducerea poluarii din municipiul Iasi. Edilul a ordonat politistilor locali din subordine sa pandeasca masinile care circula pe strazile orasului. Citeste si TAXA AUTO 2019: Ministrul de Finante a facut…

- Identitatea celor trei romani care au torturat și jefuit o familie de italieni, in comuna Lanciano din regiunea Abruzzo, a fost dezvaluita de presa italiana. Cazul a șocat intreaga comunitate, iar zeci de oameni furioși s-au adunat in fața comisariatului. Turlica Constantin Aurel, de 22 de ani, Ion…

- Patru romani au ingrozit Italia, dupa ce au pus la cale un jaf de-o violența ieșita din comun. Indivizii sunt acuzați ca au dat buzna in casa medicului chirurg Carlo Martelli, pe care l-au torturat, iar soției acestuia i-au taiat o ureche, pentru a-i determina sa le dea toți banii. Soții italieni au…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, considera ca este necesar ca tarile de tranzit, cum ar fi Algeria si Marocul, sa fie ajutate pentru a impiedica plecarile migrantilor, in timp ce numarul migrantilor care ajung in Spania a devenit, in opinia lui,

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca cei de la Jandarmerie sunt indreptațiți sa depuna plangere penala la DIICOT pentru ceea ce s-a intamplat in Piața Victoriei, in 10 august. Carmen Dan a evitat sa spuna daca in 10 august a fost vorba despre o tentativa de lovitura de stat.”Fiecare…

- Este sau nu Ministerul de Interne sluga politica a cuiva, este sau nu servilism si daca nu este cum poti evita imixtiunea politicului in activitatea MAI? Raspunsul il vom afla de la ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, invitatul emisiunii EuroDictionar cu Cristian Tabara.

- Politia Republicii Moldova devine din ce in ce mai performanta. La aceasta concluzie a ajuns ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, care a comparat conditiile in care si-a inceput activitatea in anii 90 si cele din prezent.