- Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, sustine ca masina de patrulare a politiei care este vazuta adesea stationand pe strada Armeneasca, in preajma sediului PDM, nu are scopul de a pazi sediul formatiunii conduse de catre Vlad Plahotniuc, dar de a solutiona problema ambuteiajelor din zona.

- Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, considera ca politistii care stau ascunsi pe traseele nationale cu scopul de a obtine bani de la soferii care depasesc limita de viteza trebuie sa stea la puscarie.

- Presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, afirma ca ii este greu sa se expuna pe marginea subiectului privind retinerea activistului Platformei Demnitate si Adevar Gheorghe Petic, pentru ca nu ar cunoaste dedesubturile situatiei respective.

- Ministrul de Interne al SUA, Ryan Zinke a declarat ca armata americana ar putea organiza o blocada navala a Rusiei pentru a impiedica controlul acesteia asupra livrarilor de energie in Orientul Mijlociu, pentru a preveni situația care s-a intamplat in Europa, potrivit Washington Examiner. Statele Unite…

- Trei romani starnesc revolta in Italia. Barbatii au fost arestati dupa ce au torturat un cuplu din Peninsula, pentru a-i fura banii. In urma jafului, sotii au fost internati in stare grava la spital. Ministrul de Interne din Peninsula le-a cerut autoritatilor sa nu aiba mila pentru cei trei talhari.

- Oficialii germani ar trebui sa aiba dreptul de a-i retine pe solicitantii de azil respinsi atunci cand exista indoieli in ce priveste cetatenia acestora, a apreciat ministrul de interne al landului Saxonia (est), Roland Woeller, transmite dpa. "Avem nevoie de reguli in cadrul legislatiei…

- Este sau nu Ministerul de Interne sluga politica a cuiva, este sau nu servilism si daca nu este cum poti evita imixtiunea politicului in activitatea MAI? Raspunsul il vom afla de la ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, invitatul emisiunii EuroDictionar cu Cristian Tabara.

- Ministrul de interne al landului Saxonia din estul Germaniei a fost chestionat joi de parlamentari locali intr-un scandal ce ia amploare asupra retinerii de catre politie a unei echipe de reporteri care au fost agresati verbal de un barbat la un miting al extremei-drepte, relateaza dpa. Incidentul a…