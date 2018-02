Stiri pe aceeasi tema

- Doar 38 de ani avea Alexandru Ene Splentter, era din Barlad, dar iși facuse un rost in viața deprate de granițele țarii natale. A murit insa brusc, intr-un stupid accident, pe o partie de schi din Germania. Era doctor in numerologie, la Institutul Aeronautic German. Alexandru Ene Splentter a fost elev…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu a urcat…

- DUREROS…O veste ingrozitoare a indoliat Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad: Alexandru Ene Splentter, de 38 de ani, fost elev al acestui colegiu barladean, doctor in numerologie, fost olimpic national si international, a decedat la numai 38 de ani, intr-un accident de schi. Alexandru…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- O eleva a Colegiului National Vlaicu Voda din Curtea de Arges i-a transmis un mesaj dureros presedintelui Klaus Iohannis. O eleva din Curtea de Argeș a transmis un mesaj pentru președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care recent a vorbit despre suspendare . Diaconeasa Bianca-Ștefania afirma, printre…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, referitor la caderea pietelor bursiere, ca acest aspect nu afecteaza Romania. „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- A plecat din Romania in 1974, a studiat Medicina in Germania, unde s-a specializat in tratarea cancerului la san, iar in prezent este seful Clinicii Universitare de Obstetrica-Ginecologie din Magdeburg. Incepand cu acest an, vine periodic in Romania pentru a se implica in tratarea cancerului de san…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Au trecut aproape 14 ani de cand Iustin Ghița a fost votat de telespectatori și a plecat din casa Big Brother mai bogat cu 75.000 de euro. Caștigatorul de la Big Brother nu s-a imbogațit cu banii primiți atunci, ci, abia de curand a reușit sa dea lovitura pe plan financiar. Clujeanul a dat lovitura…

- Spitalul Universitar de Urgența București pregatește, in premiera, un program de chirurgie robotica, in care vor fi implicate toate clinicile care pot realiza ”intervențiile viitorului”, mai ales ca medicii primari tineri, generația Facebook și IT, este foarte interesata de ultimele cuceriri ale tehnicii…

- Kik Textilien, unul dintre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, care detine circa 3.400 de magazine in Europa, dintre care 2.600 de unitati in Germania, va intra pe piata din Romania.

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Lipsita fiind pe teritoriul R. Moldova de tot ce inseamna efigii si edificii istorice, care sa ateste o fireasca continuitate a Moldovei, o cohorta de socialisti s-a gandit sa treaca Prutul. Pretextul: o batalie a lui stefan cel Mare dusa la Vaslui in 1475 sau cel putin asa incearca sa sugereze pe pagina…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a transmis, intr-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook, un atac fara precedent la adresa ambasadorului Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt. Generalul a analizat mai multe cazuri grave de coruptie din lume, inclusiv din Germania, si il critica…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Procurorii Parchetului General au trimis in judecata 11 persoane, acuzate ca inchiriau masini de lux din Germania si Spania, pe care le vindeau apoi in Romania, prejudiciul in acest caz fiind de peste 500.000 de euro. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, au fost trimisi in judecata…

- Fostul international Sergiu Radu (40 ani) merge mereu acasa, la Ramnicu Valcea, inainte de sarbatori, pentru a participa la turneul pentru copii care ii poarta numele. Cupa ”Sergiu Radu” si-a desfasurat sambata cea de-a 11 editie si a devenit deja o traditie in oraselul aflat pe malul Oltului.…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a a avut loc la ora 12,40 pe autostrada A3, traficul fiind apoi prezent…

- Raluca Angheluța, Alexandru Aliciuc și Școala ”Mihai David” Negrești vor reprezenta județul la faza naționala a Olimpiadei Sportului Școlar la șah. Raluca Angheluța, eleva Colegiului Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad, este campioana județeana la șah, in cadrul Olimpiadei Sportului Școlar. Ea…

- In contextul anunțului facut public recent de Ford Motor Company privind inceperea producției modelului Ford EcoSport in fabrica sa din Craiova, GEFCO Romania susține activitatea unuia dintre cei mai importanți clienți ai sai din industria producatoare de automobile din Romania, oferindu-i acestuia…

- Irina-Demetra Șușnea Barladeanca Irina-Demetra Șușnea, eleva in clasa a XII-a la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, a primit o mențiune la Olimpiada Internaționala de Rusa, organizata la Moscova. Rezultat excepțional obținut, zilele trecute, de singurul elev din județ care a facut parte din…

- "Salut faptul ca domnul Cioloș iși face partid. In primul rand fiindca PNL are o șansa reala, dar nu știu daca va profita de aceasta șansa, de a desparți apele, de a arata ca nu are a face cu nimic de acest personaj trist și cu formațiunea sa, uneori cu accente fascistoide. Este o mare șansa…

- Jan Cornelius (67 de ani), scriitor de limba germana si traducator, originar din Romania, povesteste despre mult-visata iesire din tara, in 1977, si despre primii ani in Germania. Si-a continuat studiile la Universitatea din Dusseldorf, timp in care a facut diverse munci fizice; a fost profesor la liceu,…

- Emil Sandoi o preia pe FC Argeș. Nu mai avea angajament de mai bine de un an. Scandal uriaș la Braila. Nu este liniște in Liga a 2-a. Argeșenii sunt pe locul 7, la 5 puncte de Chindia, ocupanta locului 3, poziție care duce la barajul pentru promovarea/menținerea in Liga 1. „M-am ințeles cu FC Argeș,…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a obținut o victorie foarte dificila in fața Angolei, cu scorul de 27-24 (14-14), in aceasta seara, la Trier, in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Romania: Dedu, Dumanska – portari; Udristioiu 4, ...

- ROMÂNIA-ANGOLA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT Spaniolul Ambros Martin, selectionerul echipei României, a declarat ca niciuna dintre formatii nu trebuia sa piarda în meciul de marti, câstigat de tricolore cu scorul de 19-17 (9-7) în fata Spaniei, la Trier, în…

- Ambros Martin a trecut prin atatea batalii dure in cariera, astfel ca nu se entuziasmeaza nici macar dupa un succes mai important, precum arata victoria Romaniei in fata Spaniei (19-17), la Campionatul Mondial din Germania. Selectionerul a evidentiat dupa meci spiritul de echipa care s-a nascut,…

- Romania și Spania au jucat cel mai strans meci disputat, pana acum, la Campionatul Mondial de Handbal feminin, din Germania! A fost 9-7 pentru tricolore la pauza, iar la final a fost 19-17.Romania are, acum, trei victorii la aceasta ediție, dupa cele cu Paraguay, 29-17, și cu Slovenia 31-28,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins astazi, la Trier, echipa Sloveniei, cu scorul de 31-28, in al doilea meci din grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. Este a doua victorie pentru tricolore, dupa succesul de ieri ...

- In luna mai, primarul comunei din Clisura Dunarii, Ilie Boboescu, semna contractul de finantare, cu reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, pentru reabilitarea cetatii „Sf. Ladislau“, in valoare de 4,5 milioane de euro. Fortificatia, ridicata in jurul anului 1427, este situata pe…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei abordeaza Campionatul Mondial din Germania, care a inceput ieri și se incheie pe 17 decembrie, cu obiectivul de a repeta performanța de la ediția trecuta, cand a cucerit medalia de bronz. Tricolorele, fara o serie de jucatoare importante, precum Paula Ungureanu,…

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu produs intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani. Consulatul General al Romaniei la Bonn a intreprins in regim de urgența demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre victime…

- Directorii de instituții publice din Vaslui au fost ”somați” intr-o ședința publica de catre prefectul județului Eduard Popica sa aduca angajații la centrul de transfuzii sanguine pentru a dona sange. Solicitarea autoritaților vine pe fondul crizei acute de sange cu care se confrunta spitalele din județ…

- Romania este in bloc-start pentru Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, programat in perioada 1-17 decembrie. Nationala va fi condusa in lupta de Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare din lume in ultimii 2 ani. Echipa care ne va reprezenta a fost prezentata oficial marti, la Rin…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Doar doi asistenți sociali din județ au fost validați in vederea participarii la alegerile pentru conducerea structurii teritoriale a Colegiului Național al Asistenților Sociali din Romania. Acum cateva zile, Comisia Electorala Centrala Permanenta din cadrul Colegiului Național al Asistenților Sociali…

- In Anul Centenar 2018 Romania trebuie sa se uite inapoi sa vada ce a tinut-o in viata si inainte pentru a identifica factorii de dezvoltare economica necesari pentru a trece pentru totdeauna la statutul de tara dezvoltata Avem un drum lung in fata. Salariile sunt la 20% fata de Germania, una din trei…

- Polițiști greci vor fi desfașurați in Germania pentru a intari controalele aeroportuare, dupa ce pe aeroporturi germane au fost interceptați sute de migranți ce veneau din Grecia cu acte false, a declarat joi pentru AFP o sursa a poliției. Începând cu saptamâna viitoare,…

- In perioada 1-3 decembrie, la Vaslui se desfasoara cea de-a treia editie a Cupei Radical Grup, la sah, cupa care reuneste in judetul nostru nume cunoscute din sportul alb, atat din Romania, cat si din Republica Moldova sau Ucraina. Conform organizatorilor, la editia din acest an participa sportivi din…