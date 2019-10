Alexandru Cumpănasu: `Vom lupta în primul rând pentru siguranța familiilor noastre. Politica externă este negociată acum în genunchi` Alexandru Cumpanașu, președintele Mișcarii Forța Romania, a anunțat in cadrul congresului de constituire modul in care ințelege sa faca politica externa și economica a Romaniei. El a pus accentul pe interesul național și pe modul defectuos in care actualele forțe politice tradiționale și președintele Romaniei tranzacționeaza interesul național: "Partidul Miscarea Forta Romania va susține in primul rand siguranța familiilor noastre, dar nu numai asta. O sa va spun si ce vrem ca si viitor partid, format din oameni normali, nu din ciudați care au furat. Ce ne propunem?! Pentru ca au crezut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

