- Intrebat ce parere are despre faptul ca autoritațile cauta orice motiv pentru a le declara decedate pe Alexandra și Luiza și pentru a inchide acest caz, avocatul Lucian Bolcaș, a raspuns, in direct, la Romania TV. "Mie mi se pare o situație contradictorie, nascuta pe fondul disperarii acestor…

- APET (Asociația profesionala a Emitenților de Tichete) lanseaza campania de informare Romania de vacanța, prin care propune romanilor destinații mai puțin frecventate, dar care au potențial maxim pentru o vacanța de neuitat. In acest scop, APET promoveaza conținut original video și foto din zone precum…

- In urma Cazului Caracal, profesorul universitar Anton Hadar, președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater (membra a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei - CNMR) a transmis un Apel la solidaritate și unitate:”Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei este o organizatie…

- Mihail Zamfir, barbatul despre care Alexandru Cumpanașu spune, cu subiect și predicat, intr-un mesaj pe facebook, ca ar fi complicele monstrului Gheorghe Dinca, a reacționat.'Complicele' barbatului din Caracal a sunat la asociația lui Cumpanașu - Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei…

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), care este in prezent cea mai puternica și reprezentativa structura sociala, economica, academica, de securitate și aparare naționala, educaționala, culturala și profesionala din Romania, anunța afilierea Asociației Patronale Romane a Producatorilor…