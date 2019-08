Alexandru Cumpănașu, sunat de George Maior: Am rămas șocat! "S-a scris pe tema asta si o sa va spun direct: pe George Maior il cunosc de mai mult timp si il respect. Ii respect opiniile, parerile, dar in cazul asta o sa va spun un lucru si o sa va fac o marturisire. Cam din senin asa, domnul Maior mi-a dat un mesaj dupa vreun an, ca nu ar fi bine sa candidez, cand eu nici nu aveam de gand. Acum cateva saptamani s-a intamplat, cand nici macar nu aveam de gand sa candidez. Va spun cu mana pe inima, daca era pregatita povestea asta, aveam si semnaturile si acum aveam si o structura care sa ma sustina. Eu am ramas socat! Zic "de unde si pana unde povestea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

