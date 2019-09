Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a afirmat ca nu crede ca Gheorghe Dinca ar fi criminalul nepoatei sale. Acesta sustine ca barbatul nu se afla in casa din Caracal in momentul in care Alexandra a fost surprinsa vorbind la telefon si ucisa. Cumpanasu a precizat ca Dinca vorbea in acele…

- Alexandru Cumpanașu rastoarna cazul de la Caracal. Unchiul Alexandrei, adolescenta de 15 ani, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a precizat la Sinteza Zilei ca familia fetei crede cu tarie ca ea traiește și nu se va opri pana nu o va gasi.

- Unchiul Alexandrei vorbeste despre complicii care l-au ajutat pe Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanasu crede ca cineva a preluat-o pe Alexandra din casa criminalului cat timp acesta a fost plecat sa-si incarce cartela de telefon. Purtatorul de cuvant al DIICOT preciza ca, pana la acel moment, nu erau…

- Mai multe posturi TV au anunțat, joi seara, ca oasele gasite in padure zilele trecute, dupa ce Gheorghe Dinca a dat indicații unde le-a aruncat, ar fi ale Alexandrei.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra a sunat la 112 S-a…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele descoperite in casa lui Gheorghe Dinca este al adolescentei de 15 ani ucisa in Caracal. Ministrul Justiției a anunțat familia. Surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele gasite de la domiciliul lui Gheorghe Dinca și analizate de INML este al fetei. Ministrul Justiției a anunțat familia.„Din pacate copilul este mort, și acele analize confirma ca cenușa provine de…

- Alexandru Cumpanașu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata și rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seaa, la B1 TV, ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.Unchiul fetei, despre care anchetorii spun…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a reactionat dur, dupa aparitia in presa a stenogramelor audio cu apelurile la 112 date de Alexandra, victima criminalului Gheorghe Dinca, din Caracal. Parlamentarul spune ca este vorba despre "cazuri", nu despre un caz. "Wow! Au aparut stenogramele?! Oameni buni! Ferice…