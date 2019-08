Stiri pe aceeasi tema

- Exact in aceeași casa a familiei Pistol a locuit trei saptamani Alexandru Cumpanașu in 1996, cand s-a dus la liceu in Caracal, ”pentru ca parinții noștri erau prieteni, iar acum el nici macar nu-mi mai raspunde la telefon”, și-a reamintit unchiul fetei disparute dupa ce Libertatea a primit aceste informații…

- Zeci de politisti din Caracal si Slatina au incercat ore intregi, fara succes, sa afle in ce masina s-a urcat Alexandra cand a fost rapita. Gafele facute de oamenii legii in cazul fetei de 15 ani din Dobrosloveni sunt halucinante. Procurorii i-au sunat pe politisti si i-au avertizat ca acest caz nu…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a postat, miercuri, un facsimil dintr-un raport in cazul intervenției de la Caracal din care reiese ca procurorul a deschis dosar penal dupa ce a urmarit o emisiune la televizor.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat, marti, dupa ce s-a intalnit cu procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, ca anchetatorii verifica toate pistele in cazul crimelor de la Caracal si nu se...

- Ancheta de la Caracal se complica dupa efectuarea testelor ADN efectuate pe fragmentele osoase gasite in padure. Potrivit Romania TV, experții au infirmat faptul ca ramașițele umane ar aparține Luizei, așa cum s-a crezut inițial, ca urmare a declarațiilor date de monstrul din Carcal. Rezultatele…

- Deputatul de Olt Gigel-Sorinel Știrbu (PNL) a declarat, in emisiunea ”Adriana Nedelea la fix”, ca nu se simte vizat de cererea lui Alexandru Cumpanașu ca parlamentarii de Olt sa fie audiați de procurori privind clanurile interlope din județ. Potrivit lui Știrbu, parlamentarii PSD din județ și-au pus…

- Firmele controlate de Remus Radoi, cel care a fost chemat sa ajute Poliția in cazul crimelor din Caracal, deruleaza contracte banoase cu instituțiile statului. Acesta spune ca toate contractele sunt „perfect legale”, obținute prin licitație și ca „ne facem datoria mai bine decat Poliția”.Firmele…

- „Imaginile din dosarul anchetatorilor cu masina criminalului imediat dupa ce Alexandra s-a urcat in ea. Pleaca cu fata si dupa 9 minute se intoarce cu ea in Caracal. Procurorii au reconstituit, din declaratiile rapitorului si din probele fizice, ce s-a intamplat in automobilul Renault, pe drumul dintre…