Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu și-a depus, duminica, la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale. El a reușit sa stranga peste 230.000 de semnaturi.„Am depus la BEC peste 230.000 de semnaturi și așteptam raspunsul celor de la BEC. Din punctul meu de vedere cred ca Romania are o singura șansa de aici…

- Biroul Electoral Central a adoptat duminica decizii privind inregistrarea candidaturii si a semnului electoral la alegerile prezidentiale ale lui Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Hunor Kelemen si Dan Barna.De asemenea, Biroul Electoral Central a decis sa respinga candidatura lui Miron Cozma.Potrivit…

- Biroul Electoral Central a adoptat duminica decizii privind inregistrarea candidaturii si a semnului electoral la alegerile prezidentiale ale lui Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Hunor Kelemen si Dan Barna si a respins inregistrarea candidaturii lui Miron Cozma. Potrivit unui comunicat al BEC, transmis…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins inregistrarea candidaturii lui Miron Cozma la alegerile prezidențiale. BEC precizeaza, pe site-ul instituției, ca Miron Cozma și-a depus candidatura vineri, 20 septembrie și a adus un numar de 310.000 de semnaturi, din care mai bine de 87% s-au dovedit a fi cu…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si-a depus, sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Kelemen Hunor a venit la sediul BEC pe o trotineta electrica si a spus ca sustine proiectele impotriva poluarii.„Astazi e putin sa avem o tara normala,…

- Klaus Iohannis si a depus azi candidatura, la Biroul Electoral Central BEC pentru alegerile prezidentiale. Seful statului a fost insotit si de Ludovic Orban, membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori. Presedintele acutal al Romaniei…

- "Ne apropiem de finalul campaniei strangerii de semnaturi. In ultima luna am fost peste tot in țara și impreuna cu colegii mei din USR și PLUS am strans peste 380.000 de semnaturi pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale. In aceste 30 de zile, in toate orașele am auzit același…

- USR Satu Mare a demarat, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la presedintie, a anuntat presedintele organizatiei municipale, Radu Panait, intr-o conferinta de presa, anunța AGERPRES.Citește și: Familia Alexandrei a luat decizia! Anunț facut de Alexandru…