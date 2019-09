Stiri pe aceeasi tema

- Parinții Alexandrei Maceșanu au refuzat predarea carții de identitate a fetei catre ofițerii de poliție judiciara din cadrul BCCO Craiova, motivand ca solicita sa consulte conținutul raportului de expertiza genetica prin care se arata cu o probabilitate de 99,93% ca victima arsa in butoi e fiica…

- Un martor-cheie a rupt tacerea! Potrivit celor spuse de un barbat care vindea telefoane și care l-ar avut client și pe Gheorghe Dinca, DIICOT Craiova știa de inculpat cu mult timp inainte de dispariția Alexandrei Maceșanu.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a reacționat la comunicatul emis de DIICOT, conform caruia in oasele ridicate din padurea Caracal nu s-a putut gasi ADN, intrucat acestea erau extrem de arse.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și…

- Exista un martor care spune ca a vazut mașini parcate in fața casei lui Dinca, in ziua dispariției Alexandrei Maceșanu. Unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu, a zis joi la Antena 3 ca va merge luni la DIICOT sa ceara audierea martorului.„Acest martor e destul de convins de ceea ce a vazut. Luni…

- Alexandru Cumpanașu susține ca a intrat in posesia unui raport care arata ca procurorii și polițiștii implicați in intervenția la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal au afirmat ca au convenit de comun acord ca intervenția poliției sa se faca in dimineața zilei de 25 iulie, la ora 6. Cumpanașu crede…

- Viorica Dancila a abordat, la Craiova, tema cazului de la Caracal, unde la aproape doua saptamani de la dispariția Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani despre care Gheorghe Dinca a spus ca a incinerat-o, ancheta pare sa bata pasul pe loc. Premierul a evitat sa dea un verdict clar despre cum acționeaza…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul Dinca Georghe pentru omor calificat, au anunțat procurorii DIICOT duminica seara. Anchetatorii au anunțat ca au gasit oase și dinți in cenușa din curtea sa.Procurorul-sef adjunct al DIICOT a citit un comunicat de la sediul DIICOT Craiova, in care existau…